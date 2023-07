Al mare con il pancione: La super vip beccata dai paparazzi

La bellissima Kourtney Kardashian, celebre star del reality show “Al passo con i Kardashian”, è stata sorpresa dai paparazzi durante una giornata di relax in spiaggia. Nonostante avesse cercato di nascondersi dietro un cappellino da baseball e occhiali scuri, è stata riconosciuta e immortalata dai fotografi presenti nella famosa località balneare.

Una gravidanza molto attesa

La notizia che ha scosso i fan è che Kourtney è in dolce attesa del suo primo figlio insieme al marito Travis Barker, batterista dei Blink 182. La coppia ha ufficializzato la loro relazione all’inizio del 2021 e ha celebrato le nozze con due splendide cerimonie: una a Santa Barbara e un’altra in Italia, indossando un elegante abito firmato Dolce&Gabbana.

Un annuncio originale durante un concerto

Kourtney ha trovato un modo davvero speciale per comunicare al marito Travis la gioiosa notizia della gravidanza. Durante uno dei concerti del batterista, ha sollevato un cartellone con scritto “Sono incinta”, interrompendo il concerto e dando inizio alle festeggiamenti per l’arrivo del loro primo figlio.

Un momento di felicità in famiglia

Durante la giornata al mare, Kourtney si è divertita insieme ai suoi tre figli avuti dalla precedente relazione con Scott Disick. Indossava un costume intero che metteva in risalto il suo pancione, lasciando trasparire tutta la sua felicità per la gravidanza.

Una famiglia allargata

Kourtney Kardashian è una delle protagoniste del famoso reality show che racconta la vita delle sorelle Kardashian. Oltre a Travis Barker, ha una bellissima famiglia composta dai suoi tre figli avuti dal precedente matrimonio. Prima di Travis, Kourtney ha avuto una relazione con il modello Younes Bendjima nel 2017.

Le foto scattate in spiaggia testimoniano la gioia e l’entusiasmo di Kourtney per questa nuova fase della sua vita. I fan non vedono l’ora di conoscere ulteriori dettagli e seguire da vicino la sua avventura come mamma per la quarta volta.