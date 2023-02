Alba Parietti e Anna Pettinelli attaccano Anna Oxa: “Ha ammmazato la bellezza”

Il look minimal-mistico di Anna Oxa a Sanremo attira le critiche di Alba Parietti e Anna Pettinelli

La prima puntata del Festival di Sanremo di martedì 7 febbraio ha visto come prima artista in scena Anna Oxa. La cantante ha presentato una canzone unica e un look originale. Durante la puntata di La vita in diretta, Alba Parietti e Anna Pettinelli hanno espresso la loro opinione sulla performance di Anna Oxa, che secondo loro non ha fatto altro che peggiorare la sua bellezza e eleganza.

Il parere di Alba Parietti e Anna Pettinelli

Alba Parietti ha iniziato la sua critica sostenendo che Anna Oxa ha “ammazzato” la sua bellezza e eleganza con la sua scelta stilistica. Anna ha poi paragonato la cantante a Maga Magò, affermando che il look indossato a Sanremo non la valorizzava. Inoltre, ha espresso il suo dispiacere per il fatto che una donna possa peggiorarsi a questo modo.

Anna Pettinelli ha invece sottolineato che la canzone di Anna Oxa poteva essere cantata solo da lei, ma ha criticato il suo outfit, dicendo che sarebbe stato più adatto a un personaggio come Maga Magò.

Tommaso Zorzi esprime il suo pensiero

Tommaso Zorzi, presente in studio, ha espresso la sua opinione su Anna Oxa, dicendo di non essersi molto sorpreso dalla sua performance e di non aspettarsi nulla di meno da lei. Tommaso ha anche sottolineato che Anna Oxa è una donna molto bella, ma ha criticato il suo commento che l’ha definita un’analfabeta funzionale.