Alba Parietti fidanzato, chi è Fabio Adami? Età, lavoro, figli e curiosità

Alba Parietti si è recentemente fidanzata con Fabio Adami. Nato nel 1967, Adami è originario di Roma e lavora come direttore commerciale per Poste Italiane. Non è tipicamente associato al mondo dello spettacolo, ma il suo nome ha acquisito notorietà quando è stato visto per la prima volta con la Parietti. Adami è separato, ha due figli, di cui uno ancora piccolo, e risiede a Roma. È anche un appassionato giocatore di paddle. Secondo quanto riportato, l’affetto della showgirl sarebbe stato conquistato durante una serata trascorsa con amici comuni.

Le parole di Alba

Alba Parietti ha recentemente parlato con affetto della sua esperienza con Adami. “Sto vivendo il momento più bello della mia vita e non tornerei indietro a 30 anni per nessun motivo. Chi dice che i 60 sono i nuovi 40 ha ragione”, ha commentato in un’intervista. Ha poi aggiunto: “Prima di questo, avevo raggiunto un senso di realizzazione personale ed è questo che ha fatto sì che un uomo mi amasse: che mi volesse per la mia indipendenza, non perché avessi bisogno di qualcuno al mio fianco. Il resto è venuto dopo”.

Alba Parietti è una conduttrice televisiva, attrice e cantante italiana. Nata a Torino nel 1962, ha iniziato la sua carriera come modella per poi diventare un’icona della televisione italiana.

Nel corso degli anni, Alba ha partecipato a numerosi programmi televisivi di successo, tra cui Domenica In, Buona Domenica, La Corrida, Grand Hotel, Quelli che il calcio e L’Isola dei Famosi. Ha anche recitato in alcune fiction televisive, tra cui Un medico in famiglia e Distretto di Polizia.

Oltre alla sua carriera televisiva, Alba ha anche pubblicato due album musicali: Vivo (1996) e Cambiamento (1998). Nel 2019 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Comunque andare”.

Attualmente, Alba conduce il programma televisivo Tale e Quale Show su Rai 1.