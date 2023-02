Albano Carrisi perentorio, dopo anni è l’ora di parlare di Romina Power

Dopo mesi di speculazioni, Al Bano Carrisi ha finalmente rotto il silenzio sul gossip che circonda la sua relazione con Romina Power, madre di Ylenia, Yari, Cristel e Romina Junior. Ha finalmente scelto di mettere fine a tutte le voci e di fare definitivamente chiarezza sulla questione.

La coraggiosa dichiarazione di Albano Carrisi su Romina Power, la celebre cantante, mette fine a tutte le speculazioni sul presunto triangolo amoroso tra lui, Loredana Lecciso e la leggendaria voce della musica italiana, Romina Power. Due donne indubbiamente importanti nella sua vita, ma con ruoli completamente diversi. Il cantante afferma con enfasi: “Romina ha scelto di andarsene e lo ha fatto, non c’era altra possibilità”.

Albano Carrisi ha finalmente fatto luce sulla sua relazione con Romina Power! La sua appassionata rivelazione ci ha lasciati tutti di stucco!

Sono immensamente grato a Romina per tutto quello che mi ha dato, ma purtroppo mi ha anche tolto. Per questo, sono altrettanto grato a Loredana, che non ha mai tolto nulla a Romina, visto che mi aveva già lasciato quasi un decennio prima. Non c’è stata nessuna terza persona coinvolta nella mia storia d’amore con Loredana Lecciso, che è la madre di Jasmine e Albano Junior, detto Bido.

Quando la sua relazione con Romina Power è finita e Loredana Lecciso ha vissuto la sua rottura definitiva con il produttore televisivo Fabio Cazzato, Albano Carrisi è stato benedetto da una nuova primavera di passione e gioia. Il suo cuore era vuoto, ma con Loredana sono arrivati due splendidi bambini che lui ama e di cui si prende cura tanto quanto gli altri.

La relazione tra Al Bano e Loredana Lecciso è fiorente e Loredana ha deciso di rinunciare alla sua carriera nel mondo dello spettacolo e della televisione per essere una compagna di vita e una madre dedicata. Durante la conversazione a Bella Ma’, Loredana ha espresso la sua ammirazione per le capacità vocali di Al Bano, dicendo: “Ho già dato. Ho il massimo rispetto per la storia della musica italiana, sono cresciuta ascoltando “Ci sarà”, “Felicità”, ecc. Tuttavia, da adulto cinquantenne, ammiro solo Al Bano, perché le sue capacità vocali sono illimitate e possono attraversare il mondo della musica”.