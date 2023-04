Alberto Bertoli chi è il figlio di Pierangelo Bertoli? Età, moglie e figli

Alberto Bertoli è un musicista e cantante che ha iniziato il suo percorso musicale seguendo l’eredità del padre, il celebre cantautore Pierangelo Bertoli, scomparso nel 2002.

Alberto Bertoli, nato a Sassuolo (provincia di Modena) il 24 settembre 1980 sotto il segno zodiacale della Bilancia, è figlio del celebre cantautore Pierangelo Bertoli. Seguendo le orme del padre, Bertoli sceglie di intraprendere la carriera musicale, studiando chitarra classica, chitarra blues e chitarra elettrica. Ha iniziato a esibirsi come vocalist con il gruppo S.L.A.M. the door.

Alberto Bertoli ha poi ricordato che la sua famiglia stava festeggiando l’80° compleanno del padre Pierangelo: “È difficile esprimere in modo conciso il significato che ha avuto per me e gli aspetti di lui che mi mancano. Probabilmente, mi manca la capacità di affrontare conversazioni su certi argomenti a un livello profondo con qualcuno che comprende il mio punto di vista”.

La scorsa settimana, a “Domenica In” su Rai Uno, Alberto Bertoli ha espresso la sua nostalgia per il padre Pierangelo Bertoli, scomparso vent’anni fa. Ha ricordato: “Ogni volta che ci riunivamo a cena, tiravamo fuori la chitarra e cantavamo le sue canzoni”.

Io avevo un legame più stretto con lui, perché entrambi avevamo una passione per il calcio, gli scacchi e la musica. Avevamo un forte legame, soprattutto grazie alle nostre conversazioni profonde. La sua famiglia era la cosa più importante per lui; anche se si trovava a Bari o a Palermo, tornava sempre a casa dalla sua famiglia dopo lo spettacolo.

In collaborazione con il padre, Pierangelo Bertoli, cantautore, ha composto i primi brani e ha partecipato a diversi concorsi musicali con il gruppo Islanda. Nel 2002 aveva lavorato con il padre alla composizione di brani per il suo ultimo album, ma Pierangelo Bertoli è deceduto prima di concludere il progetto.

Dopo il difficile periodo successivo alla morte del padre, si è dedicato alla carriera solista, collaborando con alcuni noti musicisti dell’industria musicale italiana (tra cui Luciano Ligabue). Ha pubblicato album come Le cose cambiano, Il tempo degli eroi, Safà, Bertoli, Eppure Soffia, Matto da bar, Mistero per me e Stelle.

Alberto Bertoli è molto discreto sulla sua vita privata e non è chiaro se abbia una relazione sentimentale. Figlio del compianto cantautore Pierangelo Bertoli, ha partecipato negli anni a una moltitudine di eventi a lui dedicati.

È figlio di Pierangelo Bertoli e Bruna Pattacini e ha due fratelli che condividono gli stessi genitori. Ha parlato con La Repubblica dei vantaggi e delle sfide di avere un cognome famoso mentre si intraprende una carriera musicale.

“Tra i pro c’è il fatto che ho vissuto 22 anni con uno che il mestiere lo sapeva fare molto bene e me lo ha insegnato. Poi come accade per i salumieri e gli idraulici, il figlio avrà facilità a contattare i fornitori del padre, le persone del settore, perché c’è un rispetto per mio padre che fa sì che ci sia una buona predisposizione. Poi ci sono tutte le parti negative, i confronti, il fatto che i discografici non credono in te, non ci sono figli d’arte che abbiano fatto davvero successo, e anche la gente prima dei concerti è diffidente nei tuoi confronti. C’è diffidenza, è una realtà”, ha confessato.