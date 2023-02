Alberto Matano chi è il marito? Ha figli?

Alberto Matano è un giornalista e conduttore televisivo italiano che presenta il programma pomeridiano La Vita in Diretta.

Alberto Matano è nato a Catanzaro il 9 settembre 1972. Ha 51 anni ed è alto 178 centimetri. Il padre è un biologo in pensione con la passione per il teatro e la musica, mentre la madre è Marisa Fagà, un’insegnante nota per essere stata dirigente sindacale e assessore nella sua città. Il giornalista ha una sorella che vive a Milano, un fratello che risiede a Bruxelles e tre nipoti a cui è molto legato.

Dopo aver conseguito il diploma di maturità scientifica, si è trasferito a Roma e si è laureato in giurisprudenza all’Università di Roma “La Sapienza”. Il suo sogno era però quello di diventare giornalista e, nel 1996, ha superato le selezioni per la scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia. Tre anni dopo ha ottenuto il tesserino di giornalista professionista.

Matano inizia la sua carriera giornalistica come cronista parlamentare a Montecitorio. Ha poi raggiunto la notorietà con il format Innocenti.

Nel 2007 è stato scelto come conduttore del TG 1 e dal 2019 è il conduttore de La vita in diretta, programma in onda su Rai 1 nella fascia pomeridiana.

Alberto Matano ha ammesso di essere fidanzato da qualche anno, ma non ha rivelato alcuna informazione sull’identità della sua compagna. Ha spiegato che renderà pubblica l’identità della sua compagna non appena potranno unirsi in matrimonio. Alla luce della mancata approvazione del DDL Zan, ha rivelato di essere gay e profondamente innamorato del suo compagno.

Il giornalista ha raccontato che c’è stato un periodo in cui sono stati molto vicini ad avere dei figli, ma erano molto giovani. Hanno detto che non è successo di nuovo e a volte si chiedono come sarebbe stata la loro vita se le cose fossero andate diversamente. Dicono che forse, se le cose fossero andate diversamente, avrebbero potuto fare del loro meglio, mentre oggi sarebbe più difficile. Hanno detto di avere due fratelli che hanno dato loro tre meravigliosi nipoti che hanno riempito questo vuoto.

La conduttrice ha un profilo Instagram con oltre 150 mila follower.