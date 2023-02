Alessia Marcuzzi è stata messa in imbarazzo da Flavio Insinna che ha sganciato una bomba su di lei.

Flavio Insinna, la frase pronunciata in diretta TV non è stata apprezzata. Durante la puntata di Boomerissima, il conduttore de L’Eredità si è permesso di fare un commento su Ballando con le Stelle, e il risultato è stato tutt’altro che soddisfacente.

Flavio Insinna a Ballando con le Stelle: che spettacolo! Tanti gli ospiti straordinari sul palco del programma di Alessia Marcuzzi. Proprio nel bel mezzo della puntata di Boomerissima, la conduttrice televisiva ha parlato con fervore ed entusiasmo, rivolgendosi alla Egger e dichiarando con enfasi: “Facciamo una bella polemica così! Vi dico che secondo me Ballando con le Stelle avrebbe dovuto vincerlo lui”.

Flavio Insinna a Ballando con le stelle: “Vogliamo suscitare un dibattito appassionante come questo?”.

Assolutamente sì, ha proseguito Flavio Insinna: “Anche Gabriel Garko meritava sicuramente di vincere Ballando!”. Una dichiarazione che probabilmente non ha fatto molto piacere alla vincitrice del programma condotto da Milly Carlucci, Luisella Costamagna, soprattutto dopo aver subito le critiche di Selvaggia Lucarelli, alla quale ha risposto con queste parole.

Ho capito, ma le regole sono state concordate da tutti. È lo stesso regolamento che ha portato avanti il gioco e ha determinato eliminazioni e ripescaggi. Contestarle ora è ridicolo, come se un arbitro fermasse il gioco per mettere in discussione la regola del fuorigioco. Inoltre, la decisione della giuria tecnica viene calcolata in base alla media, così come l’opinione dei social media (che non include tutti i 4 milioni di telespettatori, in quanto ogni concorrente è svantaggiato o avvantaggiato in base ai suoi follower).

La matematica è semplice da comprendere e il ripescaggio è lo stesso! Chi è stato eliminato o si è ritirato può ancora partecipare ed essere ripescato: i fatti sono indiscutibili! Sono stata elogiata da quattro quinti della giuria e non dirò più nulla di quel quinto. Mi ha dato zero durante le puntate e d’ora in poi non dirò più una parola su di lei”. Luisella sceglierà di rispondere a Flavio Insinna? Non ci resta che stare a vedere!