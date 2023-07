Alessia Marcuzzi: incidente al mare e gossip, ecco cosa sta succedendo

La conduttrice Rai tra voci di flirt, un incidente estivo e il conforto dei fan

Negli ultimi giorni, la protagonista dei media non è altri che la splendida conduttrice Rai, Alessia Marcuzzi. Tra pettegolezzi, un nuovo progetto televisivo e un piccolo incidente al mare, la conduttrice di Boomerissima ha fatto molto parlare di sé.

Il gossip e la polemica con Stefano De Martino

Recentemente, Alessia Marcuzzi è finita al centro del gossip a causa di presunte voci di un flirt con Stefano De Martino. I due erano già stati “accostati” all’epoca dell’Isola dei Famosi, quando Alessia era alla conduzione e Stefano era inviato in Honduras. Queste voci sono riemerse in concomitanza con la presunta crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez.

Durante la presentazione dei palinsesti Rai, De Martino e Alessia erano seduti vicini, cosa che ha alimentato il gossip. Tra i commenti sui social si leggono: “Hai capito De Martino”, “Peccato che hai fatto lasciare nuovamente Belen e Stefano”, “Tranquilli tanto ci pensa De Martino”. Infine, la Marcuzzi ha risposto con un duro sfogo, che poi ha cancellato: “E certo, una persona si siede proprio nel posto assegnato dalla Rai in una serata tv e per voi diventa una storia. Basta con questi film”.

Il piccolo incidente di Alessia Marcuzzi

Lontana dai riflettori e dai pettegolezzi, Alessia Marcuzzi ha subito un piccolo incidente durante una delle sue passeggiate a Formentera. Ha scelto un percorso non proprio facile e, tra sassi e rocce, ha finito per cadere.

Ha raccontato con ironia l’accaduto su Instagram: “Non cambio mai. Faccio sempre la strada più difficile. Sono caduta sulle rocce come una polla”. Subito dopo l’incidente, la conduttrice ha condiviso una foto in cui mostra un’emergenza gestita al meglio: una borsa di ghiaccio sulla coscia per prevenire la formazione di un ematoma.

Fortunatamente, non c’è nulla di grave. Alessia Marcuzzi sta bene. Nonostante gli imprevisti e le voci, dimostra di saper gestire con professionalità e un pizzico di autoironia le sfide che le si presentano davanti.