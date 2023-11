Alessia Marcuzzi scatenata a Viva Rai2: spettacolo e riflessione sociale

La puntata di “Viva Rai2!” con Alessia Marcuzzi offre momenti di spettacolo e discussione su temi sociali importanti. Scopri di più su questa combinazione di intrattenimento e impegno.

Momenti di Spettacolo con Alessia Marcuzzi

La puntata numero 12 di “Viva Rai2!”, condotta da Fiorello, è stata un mix coinvolgente di spettacolo e impegno sociale. Uno dei momenti salienti è stato lo sketch con la showgirl Alessia Marcuzzi, che si è esibita per strada davanti al “glass” del Foro Italico di Roma, da dove il programma viene trasmesso in diretta. Marcuzzi ha intrattenuto gli automobilisti con una vivace performance di danza, indossando una tutina da fitness e interpretando la celebre canzone “Maniac” del film Flashdance. Questo momento ha dimostrato il desiderio del programma di portare l’arte e la cultura nella vita quotidiana, rendendoli accessibili a tutti.

Consigli Politici da Walter Veltroni

Durante la puntata, Walter Veltroni è stato ospite e gli è stato chiesto di fornire consigli a due figure politiche emergenti, Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Veltroni ha risposto con saggezza e unità, suggerendo loro di collaborare per creare una legge contro i femminicidi. Questa dichiarazione mette in luce l’importanza dell’unità nella lotta contro questioni sociali gravi come il femminicidio. Fiorello ha elogiato questa proposta, sottolineando che è giunto il momento di agire.





Riflessioni sull’Evasione Fiscale

Un altro tema trattato durante la puntata è stato l’evasione fiscale, una questione di rilevanza attuale. Fiorello ha condiviso il suo punto di vista in modo diretto, sottolineando l’importanza di pagare le tasse in modo corretto. Ha evidenziato come l’uso corretto delle tasse possa portare a miglioramenti nella società, come la costruzione di strade e ospedali. Fiorello ha anche scherzato sulla recente condanna della cantante Shakira per evasione fiscale, dimostrando come il programma sia in grado di trattare argomenti seri con un tocco di umorismo.

Intrattenimento e Impegno Sociale

In sintesi, la puntata di “Viva Rai2!” ha sapientemente bilanciato intrattenimento e impegno sociale. Con performance artistiche coinvolgenti e discussioni su temi importanti come i femminicidi e l’evasione fiscale, il programma continua a catturare l’attenzione del pubblico e a stimolare riflessioni su questioni sociali di attualità. Gli ospiti come Alessia Marcuzzi e Walter Veltroni contribuiscono a rendere il programma un mix affascinante di spettacolo e impegno.