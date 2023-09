Alessia Navarro chi è la moglie di Pino Insegno? Età, carriera, doppiaggio, Un medico in famiglia, altezza, Instagram e figli

Chi è Alessia Navarro?

Alessia Navarro è non solo la compagna di Pino Insegno, ma anche la madre dei suoi due figli. Si tratta di una donna poliedrica e talentuosa, attiva nel mondo dello spettacolo. La sua carriera spazia dal teatro al cinema, passando per la televisione. Appassionata del mare e competente in lingua inglese, Alessia ha conquistato il cuore di Pino Insegno, noto comico, doppiatore e conduttore televisivo.

Un’Artista Multifacetica

Nata a Cori, in provincia di Latina, nel 1979, Alessia Navarro ha un background culturale in antropologia. Tuttavia, la sua vera passione l’ha portata a frequentare corsi di cinema e recitazione. Grazie a un impegno costante e a numerosi viaggi, la sua carriera è decollata, alternandosi tra televisione, cinema e teatro. Ha anche preso parte a serie televisive di successo, tra cui l’amatissima “Un medico in famiglia.”

La Vita Privata di Alessia Navarro

Alessia Navarro è diventata parte della vita di Pino Insegno dopo la sua lunga storia d’amore con Roberta Lanfranchi. Da questo matrimonio sono nati Matteo e Francesco. Attualmente, Pino è felice al fianco di Alessia, anche lei attrice, e dalla loro unione sono nati Alessandro e Valerio. Inoltre, Pino Insegno è il fratello maggiore di Claudio Insegno.

Con questa breve panoramica, abbiamo avuto l’occasione di conoscere meglio Alessia Navarro, una figura affascinante nel mondo dello spettacolo italiano e nella vita di Pino Insegno.