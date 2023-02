Alfonso Signorini moglie: prima del coming out stava con una donna?

Alfonso Signorini è stato con una donna in passato, ma chi era? Cosa sappiamo di lei? Finalmente la verità viene svelata.

Curiosità

Alfonso Signorini ha avuto una relazione con Laura, ma non è chiaro per quanto tempo siano stati insieme. Non è chiaro nemmeno perché si siano lasciati.

Alfonso Signorini ha un nuovo fidanzato dopo 18 anni con Paolo Galimberti.

Alfonso Signorini sta con una donna?

Alfonso Signorini è dichiaratamente omosessuale, ma in passato ha avuto una relazione con una donna. Laura, questo il nome della sua ex fidanzata, è stata legata al direttore di Chi per diverso tempo. Cosa è successo dopo? Ecco le parole del conduttore del GF Vip:

“Ero davvero innamorato di Laura, anche se sapevo che non era la persona giusta per me. Ero giovane e ho sbagliato. Mi dispiace per quello che ho fatto, ma ho imparato da questo”.

All’epoca stavo con una bella ragazza di Roma, che studiava economia a Milano. Tuttavia, durante la festa degli innamorati, dovette lasciarmi solo per raggiungere la sua famiglia. Ne approfittai per assecondare il desiderio di trasgressione che sentivo da tempo.

Il suo primo amore gay

Alfonso Signorini ebbe la sua prima esperienza gay in quell’occasione. Ecco come ha continuato il suo racconto:

Non conoscevo la scena gay e non frequentavo locali o chat di incontri. Trovai un giornale con annunci e vidi una sezione dedicata agli incontri. Un annuncio attirò la mia attenzione. Diceva: “Robert. Modello per campagne internazionali di Calvin Klein e Armani si offre per compagnia. Anche nei fine settimana”. Il giorno dopo, camuffai la mia voce con tre fazzoletti e lo chiamai.

L’incontro con Robert

Alfonso Signorini è rimasto colpito dall’annuncio del misterioso Robert e ha scelto di omettere questo dettaglio alla sua ex fidanzata. Ha fissato un appuntamento con il modello di Calvin Klein.

Vedo apparire in lontananza un tipo improbabile: bellissimo, con una canottiera sotto un gilet di jeans, cicca in bocca, occhiali a specchio. Il classico tarro. Per un attimo ho sperato che non fosse lui. Invece era lui.

Dopo aver prenotato un weekend a Parigi con il suo nuovo flirt, i due si sono incontrati all’aeroporto. Il padrone di casa ricorda ancora che c’era un grande imbarazzo tra i due appena saliti sull’aereo, quando il misterioso giovane chiese alla hostess una pizza e una birra.

Era la prima volta che volava ed era affascinato da tutto, dal decollo all’atterraggio. Ero imbarazzato dalla sua eccitazione.

Alfonso Signorini si rese subito conto che l’incontro non stava andando bene e scelse di tornare in Italia dalla sua fidanzata.

Ero certa che non sarei sopravvissuta a un intero fine settimana con un tipo del genere, così mi inventai una telefonata e terminai prematuramente la visita di mia zia, costringendoci a tornare in Italia.

Laura e il conduttore del GF Vip stanno insieme da cinque anni, durante i quali hanno anche convissuto per un breve periodo. Qualche tempo fa, Signorini pare abbia rincontrato la sua ex fidanzata in Puglia: lei era con il marito, il maestro di tennis con cui, molti anni prima, aveva tradito proprio il direttore di Chi. Secondo le indiscrezioni, la donna è ancora convinta che Alfonso sia eterosessuale!