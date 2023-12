Nausica, conosciuta anche come Giordana Petralia, è una giovane artista proveniente da Catania, Sicilia, che sta rapidamente emergendo nella scena musicale italiana. La sua carriera è in ascesa, ma chi è davvero Nausica?

Da Catania a Sanremo Giovani: La Carriera di Nausica

Nata nel 2003, Nausica ha mostrato una passione per la musica sin da bambina. Dopo aver studiato canto per diversi anni, ha deciso di iscriversi all’Istituto Musicale Turrisi Colonna di Catania, dove ha avuto l’opportunità di avvicinarsi all’arpa, uno strumento affascinante e complesso. Ma le sue abilità non finiscono qui; Nausica è polivalente e suona anche la chitarra, il pianoforte, il basso e la batteria.

Per farsi conoscere e condividere la sua passione per la musica, Nausica ha partecipato a vari festival e concorsi. Tuttavia, il suo grande salto verso la fama è arrivato nel 2019, quando ha partecipato alla tredicesima edizione di X Factor, all’età di soli 16 anni.





Il Percorso a X Factor

Nausica ha affrontato audizioni impegnative nel talent show e ha lasciato un’impressione indelebile con la sua interpretazione del brano “Strange World,” accompagnandosi con la sua arpa. La sua performance ha attirato l’attenzione di Sfera Ebbasta, che l’ha scelta per far parte del suo team durante gli Home Visit.

Anche se il suo percorso a X Factor si è interrotto prima del traguardo finale, Nausica ha dimostrato una determinazione e un talento straordinari che non passano inosservati.

Dalla Vittoria ad Area Sanremo a Sanremo Giovani

Dopo l’esperienza a X Factor, Nausica ha proseguito la sua carriera con grande entusiasmo. Nel 2023, ha partecipato ad Area Sanremo, dove ha ottenuto una vittoria significativa. Si è unita ai talentuosi artisti Fellow, Dipinto e Omini con la loro canzone “Favole,” guadagnandosi un posto tra i finalisti di Sanremo Giovani.

Oggi, Nausica è pronta a sfidare altri promettenti giovani artisti nella speranza di guadagnarsi un posto tra i grandi al Festival di Sanremo 2024, in programma dal 6 al 10 febbraio. La sua storia di determinazione e talento è un esempio di come la passione e l’impegno possano aprire porte significative nel mondo della musica italiana.