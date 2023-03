Allenstown Four: il mistero inquietante e decennale degli omicidi di Bear Brook

Tuttavia, la polizia ha trascorso i successivi 15 anni a cercare indizi. Nel 2000, un soldato di stato che ha perquisito la scena del crimine si è imbattuto in un altro barile. All’interno c’erano i resti scheletrici di altri due bambini in un sacchetto di plastica, entrambi femmine.

L’analisi del DNA è stata in grado di confermare che l’adulto e due dei bambini erano biologicamente imparentati, probabili una madre e le sue due figlie. Il terzo bambino non era correlato alle altre vittime. La polizia aveva ora a che fare con un quadruplo omicidio; le vittime divennero presto conosciute come Allenstown Four. Gli investigatori hanno rivolto la loro attenzione al vicino parco roulotte, non lontano da dove sono stati scoperti i corpi. Molti dei residenti, è stato scoperto, erano stati transitori ed ex detenuti dalla vicina prigione di stato del New Hampshire. Inoltre, il parco roulotte aveva 115 lotti e circa 476 persone che erano passate temporaneamente durante il periodo degli omicidi. Cercare di trovare un piombo in quelle circostanze era il proverbiale ago in un pagliaio.

Anche la gente del posto si è unita alla ricerca. Una residente, di nome Ronda Randall, si è interessata al caso e ha organizzato la sua indagine improvvisata. Ha messo gli occhi sul parco roulotte, documentando le sue interviste e l’ampia ricerca della verità sul suo blog.

Tuttavia, gli omicidi di Bear Brook e le identità degli Allenstown Four sono rimasti un mistero. Il National Center for Missing & Exploited Children si è unito allo sforzo per identificare i corpi. Nel 2013, l’organizzazione ha creato nuove ricostruzioni facciali delle vittime. Ulteriori test scientifici condotti da NCMEC, laboratori privati e dal Florida Institute of Forensic Anthropology hanno rivelato che la donna, il bambino più piccolo e il bambino più grande, provenivano dalla stessa area geografica (forse nel New Hampshire); il bambino di mezzo, è stato scoperto, è stato allevato più a nord.

Nel 2015, un artista forense del NCMEC ha creato nuovi schizzi compositi delle vittime come avrebbero potuto guardare nella vita; per la prima volta, la polizia aveva volti reali da mettere ai corpi. L’assistente procuratore generale senior Ben Agati ha dichiarato che tutte e quattro le vittime avevano vissuto insieme nell’area del New Hampshire per un massimo di diversi mesi prima di essere assassinate. Agati ha anche notato che tutti e quattro erano stati uccisi contemporaneamente, tra il 1980 e il 1984.