Alma e Annesa, le figlie di Amedeo Minghi: chi sono?

Amedeo Minghi è uno dei cantautori più amati e apprezzati del panorama musicale italiano. Nato a Roma nel 1947, ha composto musica per grandi artisti come Mia Martini e Justin Timberlake. Nonostante la sua fama, la vita privata di Minghi è sempre stata riservata. Nel 1973 si è sposato con Elena Paladino, dalla quale ha avuto due figlie: Alma e Annesa.

Alma Minghi

Alma Minghi è la figlia maggiore di Amedeo e Elena. Dopo aver studiato, ha deciso di seguire le orme del padre e lavora come organizzatrice di eventi. Nonostante la passione per il lavoro, Alma non ha mai dimenticato la sua famiglia e il legame con il padre.

Annesa Minghi

Annesa Minghi è la seconda figlia di Amedeo e Elena. Dopo gli studi, ha scelto di intraprendere la carriera di giornalista e scrittrice. Anche Annesa ha un forte legame con il padre e lavora con lui in alcune occasioni.

Vieni da me

Amedeo Minghi è stato ospite della trasmissione Vieni da me, condotta da Caterina Balivo su Rai 1. Il talk show ha visto la partecipazione di grandi personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura italiana, ognuno con la propria storia da raccontare. Tra gli ospiti, anche Kabir Bedi che ha ricordato il figlio suicida e Michele Coruzzi, in arte Platinette, che ha denunciato il modo in cui in Italia vengono trattate le persone obese. L’edizione ha anche visto l’annuncio del matrimonio di Milena Miconi dopo 17 anni di fidanzamento.