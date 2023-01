Amadeus, chi è la moglie Giovanna Civitillo: età, curiosità e figli

L’amata moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, è una showgirl e ballerina nata a Vico Equense il 9 settembre 1977. Di famiglia originaria di Alvignano, in provincia di Caserta, inizia gli studi di danza classica e moderna a San Gennaro Vesuviano (NA) presso l’Accademia d’Arte e Spettacolo “Spazio Danza” nel 1986. Dopo essersi diplomata nel 1994, ha debuttato in televisione nel 1996 lavorando sulle reti Rai e Mediaset.

Affianca quindi il futuro marito Amadeus nel programma L’eredità in onda su Rai 1. Nel 2006 segue il compagno Amadeus e si trasferisce a Mediaset, affiancandolo nel quiz show 1 vs. 100. In questo periodo continua a studiare danza e apre diversi corsi per aspiranti ballerini e showgirl. Nel 2020 è stata scelta da La vita in diretta come inviata del programma da Sanremo, per la settimana in cui si svolge il festival, ed è ora confermata come conduttrice del Primafestival, accanto a Giovanni Vernia e Valeria Graci. Con passione e dedizione, Giovanna si è affermata nel mondo della televisione e della danza.

Vita privata

Nel 2003, mentre si esibiva nel programma L’eredità, tra lei e il conduttore televisivo Amadeus è scoccata la scintilla e ben presto si sono innamorati perdutamente. Il 18 gennaio 2009 è nato il figlio Jose Alberto e la coppia si è sposata il 12 luglio dello stesso anno. Dopo un decennio di vita insieme, la coppia si è finalmente sposata in chiesa, consolidando il loro amore appassionato l’uno per l’altra.