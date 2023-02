Amanda Lear chi sono tutti i fidanzati

Con una carriera che spazia dagli esordi come modella negli anni Sessanta fino all’impressionante successo come cantante e interprete di disco music, l’artista ha raggiunto una grande notorietà in tutto il mondo. Con 18 album e oltre 50 singoli, ha venduto circa 40 milioni di copie. Nonostante l’attenzione per le sue indiscrezioni, i retroscena e i pettegolezzi, l’ultima volta è stata confermata da Miguel Bosé nella sua autobiografia, dove ha rivelato di essere stato iniziato al sesso dalla stessa Lear.

È stata oggetto di molti pettegolezzi a causa della sua lunga lista di relazioni sentimentali, tra cui il matrimonio con Morgan Paul Lear, la relazione con Brian Jones dei Rolling Stones, Brian Ferry e David Bowie, nonché la relazione di 16 anni con Salvador Dalì. In seguito ha sposato a Las Vegas Alain-Philippe Malagnac, un manager del mondo dello spettacolo, che è tragicamente morto in un incendio nella loro villa in Provenza. Recentemente, la showgirl è stata legata a diversi partner più giovani, come Manuel Casella e Ricardo Perna.

Recentemente, Amanda Venier è stata al centro di una polemica a causa di una sua dichiarazione a Domenica In. L’artista nata a Saigon, ma cresciuta in Francia e in Inghilterra, stava parlando del film dedicato alla sua vita e ha pronunciato una frase inopportuna. La Venier ha subito preso le distanze dal commento, sottolineando che se avesse sentito l’affermazione, avrebbe fatto lo stesso. Ha dichiarato che non era il momento di fare polemiche inutili.