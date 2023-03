Amici 22, l’accesa discussione tra Cuccarini e Zerbi: “Non ti permettere!”

Tensione tra Lorella Cuccarini e Rudi Zerbi durante la prima puntata del serale di Amici 22

Non si mettano alla prova i ragazzi di ‘mamma chioccia’, perché si rivela come una leonessa. Rudi Zerbi l’ha scoperto, ancora una volta, durante la prima puntata di Amici 22. ‘Mamma chioccia’ è, ovviamente, Lorella Cuccarini, così definita, tra il sarcasmo e il disprezzo, dai due giudici Zerbi e Celentano.

Fieri di contrapporre ai metodi empatici della ballerina, i loro approcci più duri. Un’asprezza che talvolta oltrepassa i giudizi artistici e diventa piuttosto pesante, come nel caso in cui, durante la prima puntata del serale, Zerbi si rivolge a NDG come a un “intruso”, uno che, secondo lui, non avrebbe dovuto raggiungere il serale perché, sempre secondo il suo parere, non avrebbe le qualità necessarie.

Ma Cuccarini non ci sta: “Rudy volevo dirti soltanto che qui non c’è nessun intruso. Ogni tanto non dovresti insultare la tua intelligenza, perché, non so se lo sai, ma se questi ragazzi sono qui è perché hanno preso la media dell’8 da parte di tutti i professori. Tu puoi fare tutte le critiche che vuoi, ma non puoi dire di una persona che si è guadagnato il serale che è un intruso, non te lo puoi permettere!”.

Zerbi replica a tono: “Sta parlando una persona che non si prende le proprie responsabilità… È molto facile fare questi discorsi quando si passa tutto un anno a fare complimenti e a non mandare a casa nessuno. È tutto molto facile, prenditi le tue responsabilità perché non l’hai mai fatto e continui a non farlo”.

Tuttavia, conclude Cuccarini: “Io le mie responsabilità me le sono prese, ma tu non puoi pretendere che i tuoi criteri di giudizio siano i miei: tu sei tu, io sono io”.

La risposta migliore la dà NDG prima di cantare: “Se posso dire una cosa: l’intruso è quello che si diverte di più alle feste alla fine!”