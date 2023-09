Amici 23, l’incontro tra Mattia Zenzola e Maria che ha fatto commuovere tutti

Una Nuova Edizione di Amici Prende il Via

Amici, il talent show di Maria De Filippi, è tornato sulle nostre schermate, portando con sé l’entusiasmo e il talento di giovani artisti. Questo programma intramontabile è entrato nelle case degli italiani da oltre 20 anni, e oggi, il 24 settembre, su Canale 5, assistiamo alla formazione della nuova classe di allievi.

L’Emozionante Momento con Mattia Zenzola

La prima puntata di Amici è sempre caratterizzata da un momento speciale: la consegna della coppa all’ultimo vincitore in attesa di essere passata al futuro trionfatore. Quest’anno, è Mattia Zenzola, il ballerino di latinoamericano, ad emozionare il pubblico. Con gli occhi lucidi, si è posizionato al centro dello studio, ha riposto la coppa nella teca e si è rivolto ai nuovi talenti della scuola con parole toccanti.

Un Consiglio per gli Aspiranti Artisti

Mattia ha condiviso la sua esperienza e il suo percorso con i nuovi concorrenti: “Questa per due anni è stata la mia seconda casa. Ricordo che ero un ragazzo pieno di insicurezze ma con un grande sogno. Oggi sono qui e mi sento più sicuro di me. Questo per dirvi che questa è una scuola di vita, non è solo di ballo o canto. Vi do un consiglio, senza insegnarvi nulla, è un’esperienza troppo bella. Godetevi tutto al massimo perché capita una sola volta nella vita. Mi emoziono a dirlo, ve lo giuro”.

L’Amore Come Motore della Vita

L’emozione di Mattia era palpabile mentre continuava a condividere il suo messaggio con passione: “Ci saranno sempre momenti un po’ così, l’importante è superarli e andare avanti con l’amore, che è il motore della vita. Non si molla mai, mai”, ha affermato con sincerità. Maria De Filippi, la conduttrice di Amici, ha elogiato il suo impegno e la sua dedizione e gli ha augurato il meglio per il futuro.

Cristiano Malgioglio: Giudice del Serale

In questa prima puntata, abbiamo anche avuto l’onore di vedere Cristiano Malgioglio, che sarà uno dei giudici del serale. Nel corso della giornata, i concorrenti si esibiranno in spettacoli di danza e canto, ma solo alcuni avranno l’opportunità di entrare nella celebre scuola di Amici. Tra i partecipanti, si vocifera che ci siano anche volti noti, il che renderà questa edizione ancora più avvincente.