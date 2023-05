Amici, Cricca è fidanzato? L’incredibile verità sulla vita privata del cantante

Giovanni Cricca si è affermato come uno dei protagonisti di Amici 2023, dimostrando un grande talento nel corso del programma. È stato particolarmente significativo il suo percorso, che ha incluso una collaborazione con la celebre Lorella Cuccarini. Inoltre, un fatto curioso riguarda la sua partecipazione ad Amici: inizialmente eliminato, è stato successivamente ripescato, ottenendo così la possibilità di ritornare nella scuola e di conquistare la maglia per accedere al serale, una fase fondamentale del programma di Maria De Filippi.

La relazione di Cricca con l’ex fidanzata Viola

La vita privata di Giovanni Cricca è stata al centro dell’attenzione, in particolare per quanto riguarda la sua relazione con l’ex fidanzata Viola. Recentemente, Cricca ha rivelato di aver concluso la relazione con Viola. Quali sono state le motivazioni che li hanno portati a seguire strade separate?

Cricca ha spiegato che quando ha lasciato Amici, Viola gli ha chiesto di parlare. Viola avvertiva una distanza emotiva da parte di Cricca e desiderava capire se i suoi sentimenti erano ancora gli stessi di prima. In risposta, Cricca ha ammesso che i suoi sentimenti non erano più quelli di un tempo. Questo ha portato Viola a confessare che anche lei da un po’ di tempo non provava più le stesse emozioni. La distanza e il fatto di non potersi vedere da dieci mesi hanno sicuramente influito sulla loro relazione. Durante il periodo in cui Cricca era nella scuola di Amici, avevano solo dieci minuti al giorno per comunicare.

Viola si era abituata a vivere senza di lui e il ritorno di Cricca ha sconvolto la sua vita. Questa situazione ha portato entrambi ad avere dei dubbi sulla loro relazione e, dopo una riflessione condivisa, hanno deciso di separarsi. Il tempo ha avuto un impatto significativo sulla loro storia d’amore. Tuttavia, c’è una persona che è stata coinvolta in questa situazione. Scopriamo di chi si tratta.

Il ruolo di Isobel nel contesto di Cricca

Isobel ha avuto una reazione non indifferente quando Cricca ha lasciato Amici e, successivamente, quando è tornato nella scuola. La ballerina australiana ha mostrato una certa disperazione quando Cricca è stato eliminato. Tuttavia, quando Cricca è stato ripescato e ha fatto il suo ritorno ad Amici, Isobel ha dimostrato di ritrovare la sua vivacità, suscitando l’attenzione di molti.

In un’occasione, Cricca ha chiesto a Isobel come stesse e lei ha risposto che ora sta bene. Il ritorno di Cricca nella scuola ha influenzato positivamente l’umore di Isobel. Molti fan hanno notato questa particolare dinamica tra Isobel e Cricca.