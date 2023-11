Amici sotto accusa: Natalia Titova svela il lato oscuro degli alliev

L’esperta ballerina Natalia Titova, nota per il suo ruolo da insegnante in “Ballando con le Stelle,” ha recentemente espresso il suo dissenso riguardo alla sua partecipazione passata a “Amici,” lo show di grande successo di Maria De Filippi. Nonostante abbia fatto parte del programma a partire dal 2015, ha dimostrato la sua insoddisfazione per la direzione che ha preso la trasmissione.

Le Sue Critiche Verso il Format del Programma

Titova ha fatto notare: “Amici non mi ha soddisfatta: non ero una ballerina, ma una maestrina. Non mi è stata riproposta la cattedra di ballo e io sono andata avanti, senza rimpianti, perché lì i ragazzi arrivano dopo molte selezioni e già formati, io preferisco ballare, o partire da zero con un amatore.” Ha evidenziato la preparazione pregressa di molti allievi, aspetto oggetto di critica da parte di molti professionisti del settore.

Il Percorso di Natalia Titova in “Ballando con le Stelle”

La carriera di Natalia Titova è strettamente legata a “Ballando con le Stelle,” dove ha partecipato sin dalla prima edizione nel 2005. La sua vittoria nel 2009, in coppia con Emanuele Filiberto di Savoia, e le numerose partecipazioni ad eventi televisivi di grande impatto hanno sottolineato il suo successo. Tuttavia, a causa di un infortunio, ha dovuto abbandonare il programma.





Vita Personale e Coinvolgimento in “Ballando con le Stelle”

Il suo coinvolgimento in “Ballando con le Stelle” non ha solo segnato il suo percorso professionale ma ha anche influenzato la sua vita personale. Durante il programma, Natalia ha incontrato l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino nel 2006. Da questa unione è nato un amore che ha portato alla nascita delle loro due figlie, Sofia Nicole e Vittoria Sidney, e al loro matrimonio.