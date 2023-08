Ancona: Cosa ha fermato la caduta della 15enne dal terzo piano? Un intricato groviglio di fili della biancheria!

15enne a Ancona precipita da un balcone: il ruolo cruciale dei fili della biancheria nella sua caduta

La serenità di una normale serata estiva è stata interrotta da un incidente che ha avuto come protagonista una giovane ragazza a Chiaravalle, Ancona. Ma ciò che rende questo evento ancora più straordinario è il modo in cui si è sviluppato.

Una caduta improvvisa e i momenti di terrore Era intorno alle 20 di martedì, 8 agosto, quando una 15enne di origini marocchine ha improvvisamente fatto una caduta vertiginosa dal balcone del terzo piano della sua abitazione. Gli eco delle sue grida e il tonfo hanno allertato immediatamente i vicini e i familiari presenti nell’appartamento.

Il miracolo dei fili della biancheria In quella che sembrava una situazione tragica, un improbabile salvatore ha fatto la differenza: i fili della biancheria dei balconi sottostanti. Questi fili hanno attutito la caduta della ragazza, potenzialmente salvandole la vita.

L’intervento tempestivo dei soccorsi e l’indagine in corso Non appena si è compresa la gravità dell’evento, i sanitari del 118 sono stati chiamati sul posto, trasportando rapidamente l’adolescente all’ospedale Torrette di Ancona. La ragazza è stata ricoverata in codice rosso, e anche se le sue condizioni sono descritte come serie, fonti locali suggeriscono che non sarebbe in pericolo di vita.

Parallelamente, gli investigatori dei Carabinieri sono intervenuti per delineare le circostanze dell’incidente. Al momento, tutte le ipotesi sono sul tavolo, che spaziano da una mera caduta accidentale a possibili ragioni più preoccupanti dietro l’accaduto.

La comunità in attesa di risposte Mentre la comunità di Chiaravalle attende ulteriori dettagli e prega per la pronta guarigione della giovane, è evidente che la combinazione di un tempestivo soccorso medico e un po’ di fortuna ha giocato un ruolo fondamentale in questo evento sconvolgente.