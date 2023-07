Andrea Giambruno svela il futuro professionale e familiare insieme a Giorgia Meloni

Andrea Giambruno, giornalista e compagno di Giorgia Meloni, presidente del consiglio, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha annunciato il suo nuovo programma televisivo e ha parlato della sua vita privata e familiare. Dopo aver lasciato Studio Aperto per evitare conflitti di interessi, Giambruno ha confermato di condurrà “Diario del giorno” del Tg4 dal lunedì al venerdì. Inoltre, ha condiviso alcune riflessioni sulle illazioni gratuite che circolano sulla sua persona e sulla sua relazione con Meloni.

Il nuovo show e la conferma del talento

Andrea Giambruno è pronto ad affrontare una nuova sfida professionale: condurrà il programma “Diario del giorno” del Tg4 dal lunedì al venerdì. Questa opportunità è un riconoscimento per il suo impegno e per i risultati raggiunti nel consolidare gli ascolti e fidelizzare il pubblico. Nonostante le critiche e le insinuazioni, Giambruno ha dimostrato la sua competenza e l’esperienza accumulata in quasi vent’anni di carriera televisiva.

La vita familiare tra Roma e Milano

Durante l’intervista, Andrea Giambruno ha parlato della sua vita familiare e delle sfide che affronta come pendolare tra Roma e Milano. Ha espresso la speranza che la sua situazione cambi, poiché desidera poter passare più tempo con sua figlia. Giambruno ammette che la lontananza da sua figlia a Milano è difficile e che le manca durante i giorni lavorativi. Tuttavia, riconosce anche il ruolo di Giorgia Meloni come madre impeccabile e sottolinea l’importanza di supplire alle mancanze per il bene della loro figlia.

L’impegno di Andrea come padre e il supporto a Giorgia

Andrea Giambruno descrive se stesso come un padre che cerca di essere presente dove Giorgia Meloni non può. Ammira la dedizione di Meloni come madre, ma comprende le responsabilità che essa comporta e le difficoltà nel trovare abbastanza tempo per la loro figlia. Per questo motivo, Giambruno fa del suo meglio per supportare Meloni nella sua carriera politica e offre il suo aiuto per garantire che la loro figlia stia bene. Condivide un aneddoto in cui accompagna la figlia a salutare la madre a Palazzo Chigi, permettendole di passare del tempo insieme.

