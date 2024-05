Quando finisce Il Clandestino: quante puntate mancano alla fine della fiction

Quando finisce Il Clandestino fiction con Edoardo Leo ?

Nel dinamico panorama televisivo italiano, la serie “Il Clandestino”, interpretata magistralmente da Edoardo Leo, si sta facendo notare come una delle produzioni più intriganti del momento. Ambientata in un tetro e coinvolgente universo noir, la serie segue le vicende dell’ex poliziotto Travaglia, un personaggio complesso e affascinante portato in vita dall’eccezionale talento di Leo. Nonostante non abbia raggiunto gli stessi livelli di audience dei colossi della Rai, “Il Clandestino” ha saputo catturare l’attenzione di un pubblico appassionato del genere, dimostrando una crescita costante di interesse e di apprezzamenti critici. Ma quando finisce Il Clandestino e quante puntate mancano alla fine ? Ecco la programmazione.





Il Clandestino quante puntate mancano alla fine della fiction ?

La serie è strutturata su 6 serate prime time su Rai 1, suddivise in un totale di 12 episodi. Il viaggio di Travaglia e dei suoi oscuri segreti ha preso il via l’8 aprile 2024, con i telespettatori subito catturati dalle atmosfere cupe e dalle trame avvincenti. I successivi appuntamenti sono stati programmati con cadenza settimanale, con la seconda e terza puntata rispettivamente il 15 e il 22 aprile. Tuttavia, a causa di una rielaborazione nel palinsesto, le puntate 7 e 8 hanno subito un ritardo, venendo trasmesse il 6 maggio 2024.

Con ancora 4 episodi rimanenti, i fan di “Il Clandestino” sono in trepidante attesa di scoprire come si concluderà la storia di Travaglia. La Rai ha programmato un intenso finale con un doppio appuntamento previsto per il 13 e 14 maggio 2024. Questa mossa è pensata per mantenere alto l’interesse e garantire un adeguato spazio narrativo per avvolgere tutte le trame e offrire un degno epilogo alle vicende del protagonista.

“Il Clandestino” non è solo un’altra serie televisiva, ma un’esplorazione profonda dei temi del crimine, del sacrificio e della redenzione, tutti elementi che richiamano gli spettatori a riflettere sulle sfumature della giustizia e dell’etica. Con la conclusione imminente della serie, si prevede che il dibattito e l’interesse attorno a questa produzione possano ancora crescere, consolidando “Il Clandestino” come uno dei pilastri della programmazione di Rai 1 e un esempio brillante di come il genere noir possa essere rivisitato e adattato al gusto del pubblico contemporaneo.