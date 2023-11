Andreas Muller, la sorpresa di Veronica Peparini: “Due principesse per cambiare la nostra vita!

Ciao a tutti! Oggi vi parlerò della felicità che sta vivendo la coppia formata da Andreas Muller e Veronica Peparini, che aspettano due femminucce. Il ballerino ha fatto una dedica alla sua compagna, esprimendo tutta la sua gioia per l’arrivo dei due gemelli.

L’annuncio della gravidanza

Dopo aver aspettato i primi mesi critici, Andreas Muller e Veronica Peparini hanno finalmente annunciato la loro gravidanza, che è al quinto mese. La coreografa 52enne ha rivelato di aspettare due femminucce e il compagno 27enne non ha perso l’occasione per fare una dolce dedica alla sua amata.

La dedica di Andreas

Andreas ha scritto su Instagram: “Sognavamo un futuro ancora più grande insieme ma mai ci saremmo aspettati che in arrivo ci fossero due principesse a riempire ancora di più le nostre vite. Mamma e papà vi aspettano e non vedono l’ora di amarvi ogni oltre cosa”. È evidente la grande emozione che sta vivendo la coppia e l’entusiasmo per l’arrivo dei due gemelli.





Il desiderio di diventare padre

Durante l’ultima puntata di Verissimo, Andreas ha espresso il suo desiderio di diventare padre e di crescere insieme ai suoi figli. Ha detto: “Ancora non sono nati, ma mi hanno già cambiato: ho già tolto tempo alle cose inutili per spostarlo sulle cose più belle”. Queste parole dimostrano la grande maturità e la responsabilità che Andreas sta dimostrando nonostante la sua giovane età.

L’incontro dietro le quinte di Amici

La gravidanza arriva a cinque anni dal primo incontro tra i due, che si sono conosciuti dietro le quinte di Amici, dove lei era coreografa professionista e lui allievo ballerino. Da allora, non si sono più lasciati e stanno vivendo un momento di grande felicità con l’arrivo delle due principesse.

Spero che questa storia vi abbia emozionato tanto quanto me!