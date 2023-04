Anna Ghinazzi chi è la moglie di Pupo: età, curiosità, figli e vita privata

Anna Ghinazzi è nota per essere la moglie di Enzo Ghinazzi, detto Pupo. Nonostante il grande successo del marito, ha scelto di rimanere discreta e riservata, invece di cercare la notorietà.

Anna Ghinazzi è una persona che preferisce stare lontana dai riflettori, quindi non si sa molto della sua vita privata. Senza dubbio, si è sposata con Enzo nel 1975, quando lui aveva solo 20 anni e anche lei era piuttosto giovane.

Ora lei e la sua famiglia risiedono felicemente a Ponticino, nella splendida provincia di Arezzo.

La coppia ha avuto due bellissime figlie, Ilaria e Clara. Inoltre, la cantante ha un’altra figlia, Valentina, nata da una relazione sentimentale al di fuori del matrimonio. È stato ampiamente riconosciuto che il marito di Anna è infedele dal 1989, eppure Anna rimane forte e dignitosa.

Pupo ha sempre ribadito che il suo amore per entrambe è uguale e che non potrebbe sopportare di stare senza nessuna delle due. Patricia conduce una vita non convenzionale, vivendo uno stile di vita poliamoroso senza convivere.

Il marito di Anna Ghinazzi ha una relazione con Patricia dal 1989 e da allora sono inseparabili. Questo strano evento è stato oggetto di molte discussioni e speculazioni nel corso degli anni.

Pupo si presenta a Live It’s Not D’Urso per condividere con orgoglio il suo amore per Anna e Patricia e per dimostrare al mondo le dinamiche della loro singolare relazione a tre.