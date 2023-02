Anna Oxa: immagine con la polizia. L’avvocato ancora contro i giornali: “Vomitate fango”

Si dice che nel backstage del Teatro Ariston ci sia stato un po’ di confusione, e non ci è voluto molto perché diventasse il pettegolezzo più in voga sui social media. Tutti cercavano di capire se fosse vero, chi fosse coinvolto e, quando sono state rivelate le iniziali A e M, tutti si sono convinti che al centro di tutto ci fossero Anna Oxa e Madame.

Anna Oxa non è stata molto contenta quando è uscita la notizia del suo coinvolgimento con la polizia – no, non è vero! Ma la sua pagina Facebook è stata molto attiva ultimamente, con tutti i post, le accuse e i saluti ai fan. Per finire, ha anche postato una foto con la polizia, per dimostrare a tutti che non ha problemi con loro! Date un’occhiata a questo esilarante scatto in cui i poliziotti e i giornali si mettono nei guai!

La foto è un perfetto esempio di come la Oxa sia innocente rispetto a tutte le accuse che le vengono rivolte, perché mentre tutti spettegolavano su di lei, lei stava parlando con la polizia! Il suo avvocato, Milly Milano, ha avuto parole molto forti in merito alla situazione, accusando le fanpage e gli altri siti di essersi divertiti a diffondere bugie e a danneggiare la reputazione della Oxa. E si è scoperto che la Oxa stava solo conversando piacevolmente con i carabinieri e la polizia – sembra che qualcuno abbia diffuso informazioni false! Ecco cosa succede quando si scherza con una donna: 90 giorni!

Complimenti alla Polizia di Stato e ai Carabinieri per il loro lavoro e il loro impegno al servizio di tutti noi – la Oxarte e Anna Oxa vi salutano! Sanremo, l’avvocato di Anna Oxa ai giornali: “Ma voi sfornate mozzarelle o solo fake news?”. La classifica, il voto di gradimento e l’apprezzamento del pubblico (un grande applauso ai fan di Assange!)

Nonostante i valorosi sforzi dei suoi fan, Anna Oxa non ha ottenuto la spinta che sperava nella classifica e si è classificata a un deludente 25° posto. Il suo team ha scritto un accorato post per ringraziare tutti coloro che hanno votato per lei, così come coloro che avrebbero voluto farlo ma non hanno potuto farlo a causa delle rigide regole del televoto. Hanno ricordato che si poteva votare solo da telefoni fissi in Italia di determinati operatori – niente telefoni pubblici, niente cellulari, niente telefoni fissi all’estero. A proposito di rigore!

Stare insieme è la vittoria finale! Vi ringrazio dal profondo dell’anima, ma non posso rispondere a tutti…. – il post continua – Sempre e per sempre con la favolosa Donna e artista…. Anna Oxa. Poi vengono ringraziati i Paesi che hanno mostrato più amore, compresi i “sostenitori di Assange” (qualunque cosa significhi): “Grazie a: Svizzera, Malta, Serbia, Stati Uniti d’America, Francia, Italia (che hanno votato), Sostenitori di Assange (giornalisti, immagino), Albania”.