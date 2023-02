Anna Oxa perché è in causa con la Rai? E’ accaduto tutto a Ballando con le Stelle?

Perché Anna Oxa è in causa con la Rai e la casa di produzione Ballandi? Che fine ha fatto Ballando con le stelle? Anna Oxa è in causa con la Rai e la casa di produzione Ballandi perché non le è stata data la possibilità di partecipare a Ballando con le stelle.

Il gossip

Anna Oxa porterà in tribunale la Rai e la casa di produzione televisiva Ballandi e non ha paura di farlo sapere al mondo. La cantante ha dato l’annuncio via Facebook, facendo sapere ai suoi fan che la prima udienza si terrà presso il Tribunale di Roma il prossimo maggio.

Perché Anna Oxa ha fatto causa alla Rai?

Dalla pagina Facebook di Anna Oxa apprendiamo che la cantante avrà presto la prima udienza contro la Rai e la società Ballandi. Questo è quanto si legge sulla piattaforma di social media:

Mi è stato comunicato che la prossima udienza presso il Tribunale Civile di Roma sarà il 30 maggio. L’udienza è tra Oxa, Rai e Ballandi.

Cosa è successo a Ballando con le stelle? Qualcuno se l’è perso? È stato un grande spettacolo!

Gli scontri tra la Rai e Anna Oxa sono iniziati nel 2006, con la partecipazione della cantante al Festival di Sanremo. Poi, nel tempo, sono proseguiti fino all’arrivo dell’artista nel cast di Ballando con le stelle nel 2013. Tuttavia, dopo un infortunio durante le prove del programma, sembra che la Rai abbia chiuso le porte alla cantante. Ecco le parole del diretto interessato:

Ho vissuto il processo creativo in prima persona, quindi non mi interessa se gli altri devono affrontare un sacco di problemi per ottenere ciò che vogliono. È una vita che ci provano. Da quando mi sono fatta male a Ballando con le stelle nel 2013, la Rai mi ha chiuso le porte, anche se non ho fatto causa fino al 2019, perché comunque l’ufficio legale bloccava tutte le richieste dei programmi che mi volevano. Come la chiamate voi questa: non violenza? Ma io sono tranquilla, faccio la mia arte, la gente mi segue ancora.

Sono felice di aver avuto l’opportunità di esibirmi sul palco dell’Ariston nel 2006. È stata una grande esperienza e ne sono grata.

Se qualcuno si esprime, tutti gli stanno addosso perché tante persone non si esprimono mai.

