Anna Valle, quanti figli ha e come si chiamano? Età, padre, vaccino, foto, Instagram

Anna Valle, dettagli sui figli e la vita dell’acclamata attrice televisiva: aspetti personali e oltre

Quanti figli ha Anna Valle? Chi è il marito? Esploriamo ulteriormente la vita della popolare attrice, protagonista della fiction “Lea – Un giorno nuovo”. Mentre molti si chiedono quale sia il suo segreto per un’eterna giovinezza, cerchiamo di conoscerla meglio, fornendo tutti i dettagli e le curiosità sulla sua vita personale e professionale. Scopriamoli insieme. Anna Valle, informazioni sui suoi figli Età

Anna Valle, protagonista di “Lea Un nuovo giorno”, è nata a Roma il 19 giugno 1975, sotto il segno zodiacale del Cancro. Ha 46 anni. L’ex Miss Italia ha due figli: la primogenita Ginevra, nata nel 2008 e attualmente tredicenne, e il secondogenito Leonardo, che oggi ha 8 anni, nato nel 2013.

Padre

Anna Valle è coniugata con Ulisse Lendaro. La coppia si è sposata nel 2008, anno di nascita della loro prima figlia, Ginevra, che ha già esordito come attrice nel cast dei film “Still Life” e “Medley – Brandelli di scuola”.

Vaccino

Anna Valle non ha mai celato le sue perplessità riguardo al vaccino anti-Covid-19 per i suoi figli di 8 e 13 anni. Inizialmente contraria, a causa della loro giovane età, ha gradualmente cambiato opinione:

La questione del vaccino ai ragazzi mi mette un po’ di ansia. Con l’inizio della scuola dobbiamo decidere e sono in stallo. Fino a tre settimane fa ero contraria. Ma parlando con alcuni medici e con altri genitori sto cambiando idea. Anche perché alcuni bambini, amici di Leonardo, hanno avuto il Covid mesi fa e ancora ne soffrono le conseguenze.

Di conseguenza, il cambiamento di prospettiva:

Non è una decisione facile, ma bisogna prenderla. Questo virus ci ha tolto certezze. Io, per esempio, sono sempre stata convinta che ognuno debba essere libero di fare ciò che vuole finché non lede la libertà degli altri. Ma questa volta mi rendo conto che è complicato dire cosa è giusto. Non è bello discriminare. Però, è vero che ormai è arrivato il momento in cui tutti dobbiamo assumerci le nostre responsabilità.

L’attrice ha rilasciato queste dichiarazioni nel corso di un’ampia e approfondita intervista alla rivista Confidenze.