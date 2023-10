Anticipazioni e Diretta di Uomini e Donne: Puntata del 6 Ottobre 2023, Trono classico o Trono over

Uomini e Donne: Gli Eventi di Oggi

Oggi, venerdì 6 ottobre 2023, è in programma una nuova puntata di ‘Uomini e Donne’, il popolare dating show condotto da Maria De Filippi. Il programma va in onda dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio ci saranno, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti. I tronisti di questa stagione sono Manuela Carriero, Cristian Forti e Brando. Il trono over vede invece tra i suoi protagonisti volti storici e nuovi come Roberta Di Padua, Alessandro Rausa, Barbara De Santi, Elio Servo, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maurizio Laudicino e Angelica Margari. Cosa accadrà oggi ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani?

Uomini e Donne: Dove Eravamo Rimasti

Nella puntata di ieri, Alessio sembra sempre più confuso tra Barbara (che nel frattempo è uscita con Gianluca) e Claudia e la new entry Erica. Le due dame, stanche di un estenuante ping pong, chiedono al cavaliere di prendere una decisione. Anche Manuela, dopo aver chiarito con i suoi corteggiatori, sembra aver mostrato un maggior interesse per Michele. Come reagirà Carlo?

