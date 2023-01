Anticipazioni Grande Fratello VIP stasera 30 gennaio 2023: eliminazione puntata di oggi

Preparatevi a un’esplosiva puntata del Grande Fratello VIP lunedì 30 gennaio 2023! Non perdetevi l’azione elettrizzante che vi terrà con il fiato sospeso!

Preparatevi a un’emozionante puntata del Grande Fratello VIP in onda stasera, lunedì 30 gennaio 2023 alle 21.45 su Canale 5! Condotta dall’amatissimo Alfonso Signorini, questa puntata sarà sicuramente ricca di emozioni e di colpi di scena. Insieme a Orietta Berti, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi si parlerà di una serie di argomenti appassionanti nel corso della serata!

Questa sera il destino di uno dei nostri amati concorrenti è in bilico: i telespettatori voteranno per decidere chi dei tre concorrenti – la modella venezuelana Oriana Marzoli, la giovane influencer Nikita Pelizon e il tiktoker George Ciupilan – lascerà per sempre la casa di Cinecittà.

Purtroppo, sembra che sarà il giovane George a essere eliminato, e il suo team ha espresso il proprio disappunto nei confronti del televoto nei giorni precedenti la fatidica decisione. È un momento straziante per tutti noi, che non dobbiamo prendere alla leggera. È ora di far sentire la vostra voce e di votare per il concorrente che volete rimanga!

La storia di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è una storia di immenso turbamento e sofferenza.

L’amatissima conduttrice, appassionata di gossip e storie d’amore, tornerà a esaminare il rapporto tra la giovane influencer Antonella Fiordelisi e il volto noto di Forum Edoardo Donnamaria. Sebbene i due fossero finalmente riusciti a trovare un’intesa, la situazione ha purtroppo preso una brutta piega ed è sfociata nella loro rottura. Sia Antonella che Edoardo hanno espresso parole offensive l’uno verso l’altra senza pensarci due volte. Edoardo è arrivato addirittura a dire che Antonella è un individuo insincero e pericoloso.

Antonelle Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono assolutamente raggianti al GFVIP 7!

Preparatevi a una serata elettrizzante, con la tensione che sale nella casa! Non perdetevi il succoso dramma tra la modella venezuelana Oriana Marzoli e l’ex tronista di Uomini e Donne Daniele Dal Moro! Inoltre, sono in arrivo due grandi sorprese per due concorrenti del reality: da non perdere! Sintonizzatevi su Canale 5 alle 21.45 per vivere tutte le emozioni!