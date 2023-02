Anticipazioni Uomini e Donne oggi 1 febbraio 2023: Trono over e classico, ultime news

Preparatevi a un’emozionante puntata di Uomini e donne il 1° febbraio 2023! Il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi sarà in fermento con le ultime novità sui protagonisti del trono classico, concentrandosi in particolare sul dramma che riguarda Federico Nicotera. Non mancate!

Per il tronista non è ancora arrivato il momento dell’importantissima decisione finale, anche se in studio non mancheranno i momenti di ansia tra Alice e Carola.

Nella puntata di questa settimana dedicata al trono classico mancherà Lavinia Mauro, che non sarà presente in studio.

Le anticipazioni di Uomini e donne del 1° febbraio mostrano che Federico dovrà affrontare l’ennesimo intenso confronto in studio con Alice, dopo che i due si sono lasciati amaramente alla fine della scorsa registrazione.

La ragazza è uscita dallo studio del talk show di Maria De Filippi con le lacrime sul viso e oggi pomeriggio avranno una preziosa occasione per comunicare e risolvere le loro divergenze dopo le incomprensioni.

Emozionato, Federico ha scelto di incontrare Carola questa settimana per la nuova esterna; hanno avuto l’opportunità di passare del tempo insieme sul posto di lavoro di lui!

Le anticipazioni di Uomini e donne di oggi 1 febbraio 2023 mostrano che tra Federico e Carola sono volate scintille e la risposta di Alice non è mancata in studio. Il bacio appassionato tra i due è stato innegabile!

La ragazza ha pianto in modo incontrollato, confessando la presenza di un legame profondo tra Federico e Carola che non poteva negare.

Alice confessò tristemente di non sentirsi più compresa da Federico e di essere profondamente scoraggiata per la piega che aveva preso il loro percorso, a cui mancavano solo pochi istanti alla decisione finale.

Le lacrime di Alice in studio faranno leva sulle corde del cuore di Federico, i cui occhi brilleranno di emozione quando le chiederà se vuole unirsi a lui in un ballo.

La ragazza, purtroppo, non ha partecipato alla registrazione che sta andando in onda su Canale 5 proprio in questi giorni.

Lavinia, come riporta Lorenzo Pugnaloni, non si è presentata in studio e nemmeno i suoi due ammiratori, Alesso Corvino e Alessio Campoli, che attendevano con ansia la sua decisione definitiva in merito.