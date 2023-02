Anticipazioni Uomini e Donne oggi 15 febbraio 2023: Trono classico e over, ultime news

Assicuratevi di sintonizzarvi per la diretta streaming del 15 febbraio 2023 per vedere l’ultima puntata di Uomini e Donne! Non vorrete perdervela!

Oggi, mercoledì 15 febbraio 2023, andrà in onda una nuova puntata di “Uomini e Donne”, il dating show condotto da Maria De Filippi, a partire dalle 14.45 e in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Canale 5. In studio, come sempre, ci saranno Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino come opinionisti. I tronisti di questa stagione sono Lavinia Mauro e Federico Nicotera. Il trono over, invece, conta nel parterre volti storici come Riccardo Guarnieri ad Armando Incarnato passando per Roberta Di Padova, Alessandro Rausa, Daniela Manganaro, Cristina Tenuta, Alessandro Sposito, Gemma Galgani. Cosa succederà oggi ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani?

Sembra che Lavinia sia vicina alla scelta tra i due uomini della sua vita. Chi sceglierà?

Lavinia sta cercando di decidere tra due pretendenti, Alessio Campoli e Alessio Corvino. Sta usando le ultime uscite per chiarirsi le idee su chi possa essere il compagno di una vita. Su chi ricadrà la decisione finale tra i due corteggiatori? E, soprattutto, quale risposta riceverà dal prescelto!

Potete guardare la trasmissione direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv è possibile vedere la puntata e le clip con i momenti cult.

Se vi siete persi una puntata del vostro programma preferito, non preoccupatevi! Ogni sera, a partire dalle 19:50, su La5 andrà in onda la replica della puntata di oggi. Sintonizzatevi su Controcopertina alle 14.45 per seguire la puntata in diretta!

