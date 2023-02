Anticipazioni Uomini e Donne oggi 17 febbraio 2023: Trono classico e over, ultime news

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne ci saranno dei forti scossoni sul trono di Federico Nicotera. Tina sta per lanciare una notizia bomba.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne rivelano che ci saranno molti drammi, soprattutto tra i partecipanti più giovani. Come al solito, si comincerà con i concorrenti più anziani. Riccardo Guarnieri si cimenterà nella conoscenza di una nuova dama. Un cavaliere di nome Ivan, invece, farà una dichiarazione del tutto inaspettata che coinvolgerà l’opinionista Tina Cipollari. Al trono di Federico, invece, tornerà Carola, ma non mancheranno discussioni molto accese. Alice arriverà addirittura ad avere una crisi di panico.

Gli uomini e le donne di Uomini e Donne sanno come rendere le cose interessanti! Nella puntata del 17 febbraio ci sono state nuove conoscenze e dichiarazioni di ogni tipo. Non vediamo l’ora di vedere cosa succederà in futuro!

Riccardo Guarnieri si presenterà a Uomini e Donne per parlare della sua nuova amica Michela. Ci sarà anche Armando Incarnato a fare il punto della situazione e ad accusare Michela di essere sparita da lui dopo che si erano sentiti. Questa è solo l’ultima della lunga serie di polemiche tra questi adulti.

Poi, Ivan farà una confessione. Il cavaliere sta frequentando Desdemona, ma ammetterà di avere un forte interesse per Tina Cipollari. Dopo Claudio, poi, l’opinionista farà i conti con un altro corteggiatore. Lei ne sembrerà colpita, al punto da accettare di ballare con lui.

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 17 febbraio sono arrivate e sembra che Alice sarà malata e ci saranno litigi in studio!

Passando al trono classico, nella puntata del 17 febbraio di Uomini e Donne vedremo Federico Nicotera andare a prendere Carola. Il ragazzo, però, non la trova e decide di telefonarle. Lei sembra piuttosto arrabbiata e alla fine chiudono la conversazione in malo modo. La ragazza arriva in studio e viene attaccata da tutti. La maggior parte dei presenti la accusa di non essere abbastanza interessata a Federico. Dopo la discussione, il tronista decide di ballare con lei nonostante tutto.

Alice lascerà lo studio in preda a un attacco di panico, ma Federico la inseguirà e la riporterà indietro. Più tardi, Lavinia Mauro sorprenderà Alessio Corvino parlando del suo ex e chiedendo di spegnere le telecamere. L’esterna con Alessio Campoli andrà bene e i due si baceranno. Tornati in studio, però, Lavinia chiederà di ballare con il suo ex. Di Nicole non si parlerà.