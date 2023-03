Anticipazioni Uomini e Donne oggi 17 marzo 2023: perché non va in onda?

Perché Uomini e Donne non va in onda oggi, venerdì 17 marzo 2023? Al suo posto c’è Amici – Verso il serale. Quando tornerà in televisione dopo la pausa?

Il dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, che solitamente va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45, non andrà in onda oggi, venerdì 17 marzo 2023. Chi si aspettava di seguire i viaggi romantici dei tronisti del trono classico, occupati da Luca Daffrè, Nicole Santinelli, Lavinia Mauro, e degli altri membri del trono over (tra cui Armando Incarnato, Riccardo Guarnieri, Gemma Galgani, Roberta Di Padova, Cristina Tenuta, Paola Ruocco, Aurora Tropea, Alessio Pili Stella), è rimasto probabilmente sorpreso nel trovare il programma non in onda come di consueto. Le ragioni della mancata messa in onda di questo popolare programma pomeridiano oggi rimangono sconosciute.

La messa in onda di Perché Uomini e Donne è stata posticipata. Oggi pomeriggio Uomini e Donne farà un’eccezione e lascerà spazio ad Amici che debutterà ufficialmente sabato 18 marzo tra le 14.45 e le 16.07 sul canale principale di Mediaset.

Uomini e Donne in Aria riprenderà le trasmissioni oggi, 17 marzo 2023?

Maria De Filippi tornerà a condurre il programma, con il lancio del serale di ‘Amici 22’, che riprenderà regolarmente lunedì 20 marzo 2023 alla stessa ora.

Oggi Uomini e Donne non va in onda, al suo posto andrà in onda Amici durante la serata.

Il 17 marzo 2023, Canale 5 trasmetterà un’edizione speciale di “Amici” intitolata “Amici – Verso il serale”. Questa edizione speciale offrirà ai telespettatori uno sguardo esclusivo sui cantanti e i ballerini che si sono guadagnati un posto nella fase serale del talent show. I telespettatori potranno osservare le prove e le sfide degli allievi che si preparano al debutto in prima serata. Dopo l’edizione speciale, i telespettatori potranno sintonizzarsi sul normale programma del daytime di “Amici” alle 16.10.