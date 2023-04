Anticipazioni Uomini e Donne oggi 19 aprile 2023: Trono Classico e Over, ultime news

Andrà in onda oggi, mercoledì 19 aprile 2023, una prossima puntata di “Uomini e Donne”, condotta da Maria De Filippi, in onda su Canale 5 a partire dalle 14.45. In studio saranno presenti come opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Nel corso della trasmissione si parlerà di sviluppi degni di nota, di diretta streaming e di trombe.

Tra i tronisti di questa stagione figurano Luca Daffrè e Nicole Santinelli. Inoltre, il parterre presenta volti noti come Riccardo Guarnieri, Armando Incarnato, Roberta Di Padova, Alessandro Rausa, Daniela Manganaro, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Alessio Pili Stella e Gemma Galgani. Quale sarà il destino dei protagonisti più amati del pomeriggio italiano di oggi?

C’è ancora una disputa tra Nicole e Roberta?

Il conflitto in corso tra Nicole e Roberta per il potere persiste. L’astio tra le due è evidente, visto che nessuna delle due cerca di nascondere il proprio astio. Entrambe sono impegnate in un’aspra disputa, esprimendo ai loro ammiratori le loro prospettive contrastanti. Alla fine, solo uno dei due trionferà. È una battaglia classica, in cui solo uno emergerà come vincitore.

Il 19 aprile 2023, l’episodio di UOMINI E DONNE potrà essere visto in diretta televisiva e in live streaming.

I telespettatori possono accedere alla trasmissione sia attraverso Canale 5 (premendo il tasto 5 del telecomando) sia in streaming su Mediaset Infinity.

È possibile rivedere gli episodi e vedere clip con momenti iconici su Witty TV.

Inoltre, La5 trasmetterà ogni sera, a partire dalle 19.50, una replica della puntata di oggi.

TVBlog inizierà a seguire l’episodio alle 14.45.

Il sito ufficiale di Maria De Filippi presenta un’area dedicata a Uomini e Donne.

Witty Tv ha una sezione del suo sito web dedicata al programma.

Sulla piattaforma di social media Facebook è presente una pagina ufficiale.

L’account ufficiale del programma su Twitter è @uominiedonne e l’hashtag per commentare la puntata in diretta è #uominiedonne.

C’è una presenza ufficiale anche su Instagram.