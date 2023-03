Anticipazioni Uomini e Donne oggi 30 marzo 2023: trono over o classico, ultime news

Non perdetevi l’emozionante puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 30 marzo 2023! Condotta da Maria De Filippi, sintonizzatevi su Canale 5 alle 14.45 per rimanere aggiornati sulle ultime vicende dei protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

Siamo lieti di riabbracciare Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino come opinionisti in studio, oltre alle trombe del Trono Classico (Lavinia Mauro, Nicole Santinelli e Luca Daffrè) e ai cavalieri e alle dame del Trono Over. Non perdete questa incredibile occasione!

La puntata di ieri ci ha mostrato il resto della conversazione tra Silvio e Armando, che accusava Silvio di essere stato scortese con Gemma. Abbiamo anche assistito ai nuovi tentativi di riconciliazione tra Gemma e Silvio, che hanno lasciato lo studio per parlare in privato. È chiaro che abbiamo bisogno di vedere questi due fare pace per andare avanti.

Silvia ha incontrato un cavaliere di nome Marko, mentre Armando ha incontrato una dama di nome Sara. Sia Silvia che Armando hanno scelto di iniziare a familiarizzare con i nuovi individui. Inoltre, abbiamo visto l’esterna di Nicole che era fuori con Andrea e Carlo. Durante l’esterna, Andrea e Carlo si sono scambiati un bacio molto appassionato.

Oggi assisteremo all’ultimo tentativo di Gemma e Silvio di giungere a una risoluzione e alla fine decidere di separarsi.

Assisteremo all’uscita di Luca dal Trono Classico con Ilaria e Alessandra, e il tronista sarà costretto a eliminare una delle concorrenti femminili.

Siete fan di Uomini e Donne? Se sì, sarete felici di sapere che ora potete vederlo in TV e in streaming! Non perdetevi il vostro programma preferito e assicuratevi di sintonizzarvi per tutti gli ultimi episodi.

Non perdete l’occasione di guardare il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle 14.45. Se volete recuperare o rivedere qualche episodio, Witty TV è il sito perfetto per voi! Non perdete l’occasione di rivedere la puntata di oggi di La5, in onda stasera alle 19.50! Sintonizzatevi su Controcopertina per seguire in diretta la puntata!