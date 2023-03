Anticipazioni Uomini e Donne oggi 31 marzo 2023: trono over o classico, in diretta TV

Preview “Uomini e donne” del 31 marzo 2023. Tina e Gemma proseguono la loro disputa? Ancora oggi, viene trasmesso un nuovo episodio del famoso dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Ogni giorno, dalle 14:45, milioni di spettatori sono attenti al piccolo schermo, o in streaming, per scoprire le dinamiche, i flirt, i conflitti e i colpi di scena del Trono over e quello classico. A commentare gli eventi amorosi, il trio di opinionisti composto da Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Di recente, l’attenzione si è concentrata sulla veterana del trono over, Gemma Galgani, che ha iniziato una turbolenta conoscenza con Silvio.

Cosa succederà oggi?

Negli ultimi giorni, le tensioni nel programma pomeridiano di Canale 5 sono aumentate notevolmente. Tina e Gemma continuano a scontrarsi. Le discussioni riguardano la relazione tra la dama e il suo corteggiatore Silvio. Tina sostiene che Gemma non sia interessata all’uomo di Novara perché, secondo lei, cerca partner più giovani; Gemma, invece, respinge l’accusa. Qualche giorno fa, Galgani è stata a Novara da Silvio, hanno cenato insieme e lei ha pernottato a casa del corteggiatore, ma sembra che tra i due non sia successo nulla, che non abbiano condiviso momenti intimi. Proprio questa mancanza di intimità che Silvio lamenta e che in una delle ultime puntate, rivolgendosi a Gemma, ha spiegato con sincerità:

“Così come ho sempre detto alla redazione, sono venuto per te, non mi interessava nessun’altra. Ho cercato di esprimermi al meglio, ti ho sempre corteggiato. Sono venuto a Torino più volte, ti ho corteggiata, ho creato situazioni per coinvolgerti, ho preso iniziative. A Roma non c’è stata una volta che hai mangiato sola”.

Come finirà tra loro? E tra Gemma e Tina tornerà la calma?

Lavinia “Uomini e donne”, la scelta

Passiamo al trono classico: tutti gli occhi sono su Lavinia che ha finalmente annunciato ai suoi corteggiatori, Alessio Corvino e Alessio Campoli, di avere le idee chiare e di aver preso una decisione: la prossima settimana, quindi, verrà trasmessa la scelta di Lavinia. Gli episodi saranno registrati questo weekend (1-2 aprile 2023).

La conoscenza tra la tronista Nicole e uno dei suoi corteggiatori, Carlo, continua. Nell’ultima esterna, c’è stato un bacio e il giovane le ha detto: “Se voglio qualcosa, me la vado a prendere”. La risposta di Nicole è stata: “Continua così”.