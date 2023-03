“La decisione è presa”. UeD, termina il percorso di Lavinia Mauro: un caloroso applauso per la neo-formata coppia

Uomini e Donne, dopo Federico Nicotera, anche Lavinia Mauro si avvicina alla decisione finale; la registrazione è prevista a breve, e c’è già un nome molto probabile. Il percorso di Lavinia è stato notevolmente diverso da quello di Federico, che ha goduto di maggiore attenzione mediatica. La loro relazione è stata oggetto di numerose polemiche e voci di chiusura immediata dopo la decisione.

Un esempio? Quando Carola fu sorpresa da sola in discoteca. I fan assicurano che non accadrà lo stesso con Lavinia. “In questi mesi ho notato un grande coinvolgimento verso il moro. Con il biondo vedo più una questione di principio, dato che lei è una che si impunta e vuole imporre la sua volontà. Mi sbaglierò.” La decisione di Lavinia Mauro sembra ormai presa.

Uomini e Donne, Lavinia Mauro rivela la sua decisione: sarà Alessio?

Molti fan sostengono che la scelta finale di Lavinia ricadrà su Alessio Corvino, considerato il “preferito” della ragazza nonostante le dispute, i ritiri e le segnalazioni che ne hanno messo in discussione la sincerità. Tuttavia, potrebbero esserci complicazioni. Si mormora anche la possibilità che la tronista riceva un “no”, una circostanza che il pubblico vorrebbe evitare.

I fan sono concordi su chi sarà la scelta. “Alessio il moro, nel dubbio di essere scelto perché unico rimasto, mette le mani avanti per dire ‘ti dico di no perché se ci fosse stato l’altro avresti scelto lui’, il biondo che torna perché ha capito che piace al pubblico e ne trarrà vantaggio. Lei sceglierà il biondo (che forse le dirà di no), Alessio il moro salirà sul trono e noi ci libereremo di questo trono di mezzo.”

E poi: “Purtroppo in questo programma le persone semplici non sono mai prese in considerazione. Riguardo a Lavinia, che ha già scelto il biondo, non ha esitato, che cattiva persona, si troveranno bene insieme, sono simili. Dovevi andartene prima, come hai sottolineato oggi, il tuo presentimento è la tua non scelta. Credimi, è meglio. Ciao Alessio il moro, rimani sempre così”.