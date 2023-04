Anticipazioni Uomini e Donne oggi 5 aprile 2023: Trono Over e Classico, ultime news

Preparatevi a un’emozionante puntata di Uomini e donne! Gemma sta per intraprendere un nuovo viaggio con un nuovo cavaliere: sarà sicuramente un viaggio emozionante!

Sintonizzatevi su Canale 5 mercoledì 5 aprile per un’emozionante puntata di Uomini e donne! Le anticipazioni per l’amato dating show delle emozioni di Maria De Filippi lasciano intendere che l’attenzione rimarrà sulle relazioni di Gemma. Non perdetevi tutti i drammi e le emozioni!

La dama torinese sarà di nuovo al centro della scena in questo nuovo appuntamento, perché mette fine alla sua relazione con Silvio ed è pronta a intraprendere un nuovo percorso sentimentale.

A malincuore, salutiamo il cavaliere Silvio, che ha deciso di chiudere la sua storia con la dama torinese e di lasciare definitivamente il programma di Maria De Filippi. La signora torinese, invece, è decisa ad andare avanti e a continuare il suo percorso altrove.

Gemma sarà assolutamente affascinata dal valoroso cavaliere Claudio, uno dei nuovi contendenti al trono, che catturerà senza dubbio la sua attenzione. Con entusiasmo, Gemma farà il grande passo e offrirà coraggiosamente il suo numero, sperando nel risultato migliore!

Tina torna a far parlare di sé con Gemma nella prossima puntata di Uomini e donne che andrà in onda il 5 aprile e che sarà sicuramente emozionante! Tina non tarda a esprimere la sua disapprovazione nei confronti della torinese a Uomini e donne, non lasciandosi sfuggire l’occasione.

L’esperta non mancherà di sottolineare che Claudio si è fatto notare presentandosi in studio con i pantaloni attillati, ed è stato proprio questo dettaglio a catturare l’attenzione della donna torinese!

Non vedete l’ora che mercoledì 5 aprile vada in onda la prossima puntata di Uomini e donne! Sembra che le vicende di Riccardo saranno al centro dell’attenzione! Il cavaliere pugliese, dopo aver detto addio a Gloria e aver accettato la conclusione della sua storia d’amore con Ida Platano, è deciso a ricominciare.

Riccardo sta per intraprendere un viaggio romantico con una nuova concorrente! Tra i due scatterà una scintilla elettrizzante? Non vediamo l’ora di scoprirlo nei prossimi episodi di questa stagione!