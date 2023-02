Anticipazioni Uomini e Donne oggi 7 febbraio 2023: Trono over e classico ultime news

Martedì 7 febbraio 2023, la puntata di Uomini e Donne ha visto protagonisti i protagonisti del Trono Classico e del Trono Over. Maria De Filippi condurrà il ritorno di Uomini e Donne martedì 7 febbraio 2023 alle 14.45 su Canale 5. I telespettatori sono invitati a sintonizzarsi per la nuova puntata.

In studio ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino come opinionisti, Lavinia Mauro, Nicole Santinelli e Federico Nicotera come tronisti della prima parte della stagione, oltre ai cavalieri e alle dame del Trono Over.

Dove eravamo rimasti

Tra Biagio e Carla non c’è stato alcun cambiamento. Tra i due persiste l’astio. Carla si è ammalata a causa della scomparsa di Biagio, che non risponde più alle chiamate. La donna ha sfogato per l’ennesima volta le sue frustrazioni contro Biagio che ha dichiarato la sua intenzione di chiudere la relazione, nonostante le sia stato recentemente presentato un “2 di picche” da Clea. Alessio Corvino e Alessio Campoli hanno incontrato esternamente la madre di Lavinia.

Il 7 febbraio 2023 andrà in onda un’anteprima di Uomini e Donne.

Nicole ha iniziato il suo percorso da tronista con un primo incontro con il corteggiatore Andrea, durante il quale si sono scambiati numerosi abbracci. In studio, Nicole ha liquidato due corteggiatori. Federico, intanto, ha accompagnato Alice e Carola in esterna; ci sono stati diversi baci. In studio, Federico ha scelto di ballare con Alice, suscitando la reazione negativa di Carola.

È possibile vedere il programma Uomini e Donne in televisione e in streaming.

I telespettatori possono accedere al programma su Canale 5 alle 14.45 o vederlo in streaming sul sito Mediaset Infinity.

Tutte le puntate possono essere riviste o viste sul sito di Witty Tv.

Inoltre, una replica dell’attuale puntata di La5 sarà trasmessa a partire dalle 19.50 circa.

