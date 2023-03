Anticipazioni Uomini e Donne oggi 8 marzo 2023: Trono Classico e Over, ultime news

Uomini e Donne, la puntata di mercoledì 8 marzo 2023: cosa è accaduto oggi ai protagonisti del Trono Classico e Trono Over. Il programma di incontri condotto da Maria De Filippi torna con una nuova puntata piena di sorprese e colpi di scena. Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino saranno presenti come opinionisti, insieme ai tronisti di questa stagione (Lavinia Mauro, Nicole Santinelli, Federico Nicotera e Luca Daffrè) e ai cavalieri e dame del Trono Over.

Continuiamo da dove ci eravamo lasciati

Nella puntata di ieri abbiamo visto la relazione tra Gemma e Silvio essere interrotta da Paola, che cerca di intromettersi. Gianni Sperti attacca Paola per aver cercato di impedire a Gemma di stare con Silvio. Anche Armando Incarnato e il suo corteggiatore Antonio criticano Paola per la sua azione. Poi tocca a Nicole, la tronista.

Uomini e Donne, puntata 8 marzo 2023: anticipazioni e diretta in tempo reale

Nicole elimina Marco, che successivamente cerca di corteggiare Michela del Trono Over senza successo. Nicole esce con Andrea, discutendo di Roberta di Padua. La puntata riprenderà con Nicole al centro dello studio insieme a Cristian e Andrea, seguita dalle prime mosse del neo-tronista Luca Daffrè.

Come vedere Uomini e Donne in tv e streaming

Il programma può essere seguito in diretta su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity dalle ore 14:45. Tutte le puntate possono essere riviste sul sito di Witty Tv. La replica della puntata odierna andrà in onda su La5 verso le 19:50.

La Storia di Uomini e Donne

Uomini e Donne è un programma televisivo italiano di dating show che è stato trasmesso per la prima volta nel settembre del 1996. Il programma, condotto da Maria De Filippi, è stato ideato come un talk show che esplorava i temi dell’amore e delle relazioni, con la particolarità di avere tronisti e corteggiatori che si presentavano in studio per cercare l’anima gemella.

Nel corso degli anni, Uomini e Donne ha evoluto il suo formato per diventare uno dei programmi più seguiti e amati in Italia. Oggi, il programma presenta una combinazione di esterne, discussioni in studio e confronti tra tronisti, corteggiatori e opinionisti.

Il programma ha anche lanciato molte star della televisione italiana, come Tina Cipollari, che è diventata una presenza fissa come opinionista, e diversi tronisti che sono diventati personaggi pubblici molto noti.

In generale, Uomini e Donne è stato un successo per molti anni e continua ad essere un programma molto popolare in Italia, con milioni di telespettatori che seguono la trasmissione ogni settimana.