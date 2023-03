Antonella Fiordelisi critica la madre dopo l’eliminazione dal GfVip: “Grazie, mi hai fatto eliminare”

Antonella Fiordelisi scopre dell’intervento della madre tramite il suo profilo Instagram (1,2 milioni di seguaci) e ne rimane amareggiata: “Mamma, mi hai fatto eliminare, grazie”.

Antonella Fiordelisi viene eliminata in modo sorprendente dal televoto dopo l’appello della madre su Instagram (utilizzando il profilo della figlia con 1,2 milioni di seguaci) e la lettera aperta a Pier Silvio Berlusconi. Alfonso Signorini le mostra l’appello della madre e così Antonella scopre la ragione della sua eliminazione. Ciò rivela anche che i problemi che stava vivendo nei giorni precedenti potrebbero essere stati parte di una strategia, poiché quando ha saputo dell’intervento della madre, la reazione di Antonella Fiordelisi è stata molto sarcastica: “È stato tutto controproducente, sarebbe stato meglio stare in silenzio”. Poi alla madre: “Grazie mamma, mi hai fatta eliminare”.

La reazione di Antonella Fiordelisi

Alfonso Signorini le mostra quindi le azioni della madre che hanno influenzato il voto, poiché sono state riprese da tutti i giornali: “Tua mamma ha chiesto a tutti i tuoi fan di non votarti, ora ti faccio leggere ciò che ha scritto”. Antonella legge il messaggio:

“Vedere mia figlia, dopo la puntata di ieri, che chiede ai fan di uscire (evidentemente le hanno detto che se esce di sua spontanea volontà dal gioco deve pagare una grossa penale), mi ha spinto, da mamma, a fare un appello ai suoi fan per non salvarla al televoto di lunedì”. Ah! Grazie mamma, mi hai fatto eliminare.

Il precedente all’Isola dei Famosi

Antonella Fiordelisi è molto delusa perché ha capito come è andata: “Se l’ha fatto dal mio profilo è normale che sia finita così”, ha ammesso con rassegnazione. Poi racconta un precedente:

Ricorda che quando avevo 18 anni mia madre mi disse di non accettare un provino all’Isola dei Famosi perché stava male, aveva l’ansia. Questa cosa non doveva farla perché sono decisioni mie, sono io che posso resistere. E sto male io, quindi non si è comportata bene, anche se aveva le sue ragioni valide.