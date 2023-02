Antonella Fiordelisi ha scatenato un momento di panico nella Casa del Grande Fratello Vip.

Antonella Fiordelisi è una furia! È pandemonio nella serata del GF Vip 7. In poche ore l’ex schermitrice è riuscita a litigare con tutti, senza esclusione di colpi. Prima ha detto a Nicole Murgia di trovarsi un lavoro, poi a Giaele De Donà che è piccola come un’ameba. Poi ha detto a Milena Miconi di smettere di parlare di lei e a Micol Incorvaglia che è famosa solo per aver “finto” di stare con Edoardo Donnamaria. Wow! Antonella non è certo una con cui scherzare!

Con Oriana Marzoli, Alberto De Pisis ed Edoardo Tavassi l’ha fatta davvero grossa: sembra quasi che abbia un problema di paranoia! Ma è davvero così o è tutta una recita? È difficile dirlo. La povera Oriana è convinta che tutti ce l’abbiano con lei, ma i video non lo confermano… o forse sì?

Tutto è iniziato quando la Tavassi ha iniziato a chiacchierare di quella cupa serata in cui Antonella ha accusato Edoardo Donnamaria di essere maschilista. Per chi non lo sapesse, pare che il ragazzo abbia dato due schiaffi in faccia alla Fiordelisi, che ha poi esclamato: “Mi hai messo le mani addosso!”. Al che Edoardo ha risposto: “L’ha fatto apposta per fingere di essere una vittima!”.

La Murgia: “Hai fatto una bella risata alla radio quando Antonino ha suggerito scherzosamente di buttare fuori Oriana, e il giorno prima hai dato di matto per una cosa che non è nemmeno successa – Antonella, che spasso!”.

Ah! Ricordate il momento in cui Antonella, con le lacrime agli occhi, ha cercato di negare, salvo poi rimangiarsi le parole quando Signorini glielo ha chiesto? Beh, è esilarante perché ha già cambiato idea e sta negando tutto ancora una volta!

Donnamaria ha detto: “Aspetta, ieri hai detto una cosa completamente diversa! Ti hanno sentito!”. Nicole e Jael entrano in azione e sostengono la storia di Edoardo, dicendo di averla sentita anche loro. Antonella era sempre più agitata e gridava a Davide e Antonino di smettere di difenderla. “Smettetela, o se la prenderanno anche con voi! Sappiamo tutti come agiscono, è come se fossero in combutta contro di me!”. Non si mette bene.