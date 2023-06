Antonella Fiordelisi: Un'importante novità che la emoziona dopo la fine della relazione - Controcopertina

Antonella Fiordelisi ha annunciato una grande novità attraverso il suo account Instagram, a pochi giorni dall’addio con Edoardo Donnamaria, una separazione che ha lasciato la cantante visibilmente commossa. Sebbene le cose non sembrino andare bene dal punto di vista sentimentale, Antonella può festeggiare importanti successi nella sua carriera professionale. Sta lavorando su progetti significativi e sta collezionando diverse esperienze entusiasmanti. Inoltre, ha svelato una novità che la rende entusiasta.

La nuova avventura di Antonella Fiordelisi

Oltre alle difficoltà personali, Antonella Fiordelisi sta vivendo un momento di crescita professionale. Sta prendendo lezioni di canto e ha dimostrato le sue abilità imitando artisti come Francesca Michielin e Mina, di cui è una grande fan. Queste esperienze le hanno aperto nuove opportunità e le hanno dato la possibilità di annunciare una notizia sorprendente: farà parte del cast della prossima edizione di “Tale e Quale Show”.

La passione per il design e la linea di gioielli

Antonella Fiordelisi ha anche svelato la sua nuova passione per il design. Dopo aver ottenuto un grande successo con la linea di gioielli “The Queen Scaccomatto”, che ha raggiunto il sold out, ha annunciato l’arrivo di una nuova aggiunta alla sua collezione: gli anelli. Non ha potuto resistere alla tentazione di condividere un’anteprima con i suoi follower attraverso le Storie di Instagram. Nel video, mostra con orgoglio gli anelli che saranno disponibili a breve, esclamando quanto siano belli e come ne sia innamorata.

Lancio della nuova linea di anelli

La nuova collezione di anelli di Antonella Fiordelisi sarà lanciata il prossimo lunedì 3 luglio alle ore 14:00 sul sito ufficiale del suo brand “The Queen Scaccomatto”. Considerando il grande successo ottenuto dalla prima collezione di collane, bracciali e orecchini, è facile prevedere che anche gli anelli si esauriranno rapidamente. Non resta che aspettare l’entusiasmante lancio e vedere cosa riserverà il futuro per la talentuosa artista.