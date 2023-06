Cosa è successo a Unomattina? Il caos in diretta e l'intervento deciso di Tiberio Timperi - Controcopertina

La puntata di Unomattina Estate di oggi è stata tutto tranne che tranquilla. Gli ospiti in studio hanno pronunciato frasi completamente inappropriate, scatenando un vero putiferio. Per fortuna, Tiberio Timperi è intervenuto in modo deciso, ristabilendo l’ordine con la sua esperienza televisiva. È importante sottolineare che Timperi si prepara per il grande salto autunnale alla guida de I Fatti Vostri, programma precedentemente condotto da Salvo Sottile.

Durante l’ultima puntata di Unomattina, Timperi ha ringraziato Ingrid Muccitelli e Monica Setta, così come tutta la squadra, affermando che li ritroverà sempre in quel meraviglioso studio per I Fatti Vostri. Ha evidenziato anche il successo di questa stagione in termini di ascolti e critiche positive. È stato un vero e proprio secondo “casa” per lui, motivo per cui ha ringraziato tutti per l’accoglienza ricevuta.

Nella puntata di oggi di Unomattina Estate, Tiberio Timperi ha avuto ospiti illustri, tra cui il sociologo Domenico De Masi e l’esperta di statistiche Laura Sabbadini. Durante la discussione sul fenomeno dell’aumento dei genitori single, con il 11% dei genitori che si trovano in questa situazione, sono stati pronunciati alcuni commenti discutibili.

Laura Sabbadini ha affermato che aumentano le donne anziane che vivono sole, sposandosi con uomini molto più giovani e vivendo più a lungo rispetto ai loro mariti, trascorrendo quindi gli ultimi anni da vedove. A questo punto, è intervenuto De Masi, affermando che in Italia ci sono 800.000 vedovi e 3,5 milioni di vedove, sottolineando che la professoressa non ha espresso questa cifra in modo ingannevole.

In seguito, De Masi ha fatto un altro commento provocatorio, suggerendo che sembrava che lo sfruttamento facesse bene alla salute delle donne che vivono più a lungo rispetto agli uomini. Tiberio Timperi ha prontamente reagito, sollevando un avvertimento riguardo a ciò che veniva detto. La Sabbadini ha aggiunto che, sebbene le donne vivano più a lungo, lo fanno spesso in cattiva salute. Il sociologo ha risposto sarcasticamente: “Volevate anche la buona salute?”. Timperi ha invitato tutti a continuare la discussione lontano dalle telecamere.

In conclusione, la puntata di Unomattina è stata caratterizzata da momenti di tensione a causa delle frasi inappropriate pronunciate dagli ospiti. Tiberio Timperi ha dimostrato grande professionalità e prontezza di spirito nel gestire la situazione, cercando di ristabilire un clima di serenità.