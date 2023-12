Antonella Mosetti si è aperta come mai prima d’ora in un’intervista al settimanale Chi, sotto la direzione di Alfonso Signorini. L’intervista ha rivelato aspetti interessanti della vita dell’influencer e ha toccato anche la questione dei figli che ha perso durante la sua relazione con Aldo Montano, attualmente concorrente al GF Vip.

Un Capitolo Importante

Mosetti ha sottolineato che la sua relazione con Montano è stato un capitolo significativo della sua vita nonostante le recenti dichiarazioni dell’ex compagno. Questi aveva descritto la loro storia come qualcosa di poco importante. Antonella ha ribadito che sono stati insieme per ben 7 anni, la maggior parte dei quali sotto lo stesso tetto, e che non è possibile negare l’importanza di ciò che hanno vissuto.

La Fine della Relazione

Sulla fine della loro relazione, Mosetti ha spiegato che è stata lei a chiudere la porta, come ha fatto in tutte le sue storie passate. La relazione con Aldo Montano è stata messa alla prova dalla presenza di Asia, la figlia di Antonella, che aveva tra i 9 e i 16 anni quando è entrata nella loro vita. Antonella ha provato in vari modi ad avvicinarsi a Montano, ma senza successo. La perdita di due figli durante la loro relazione è stata particolarmente devastante, con il secondo caso che ha richiesto persino un’operazione d’urgenza.





I Rapporti Oggi

Aldo Montano ha mantenuto un rapporto con la figlia Asia Nuccetelli, anche se i due non sono legati da un rapporto di sangue. Questo ha reso felice Antonella Mosetti, che ritiene che Montano abbia contribuito alla crescita di Asia. Tuttavia, i rapporti tra Antonella e Aldo sono interrotti. Antonella ha chiarito di non voler essere un’ex ingombrante e preferisce fare un passo indietro per non urtare la sensibilità di nessuno.

La Carriera e il Futuro

Antonella Mosetti, oggi 46enne, ha iniziato la sua carriera in TV con “Non è la Rai”. Ha condiviso la delusione di essere stata sostituita da Caterina Balivo dopo aver lavorato con Giletti e Malgioglio. Nonostante ciò, Mosetti guarda al futuro con ottimismo e non teme il cambiamento. Ha sottolineato di avere molte opportunità lavorative, inclusi impegni su Instagram, TikTok e OnlyFans.

OnlyFans: Una Scelta Senza Tabù

Riguardo al suo profilo su OnlyFans, Antonella Mosetti ha chiarito che non c’è nulla di pornografico. Ritiene che la società sia ipocrita riguardo a questa piattaforma. Molte donne utilizzano OnlyFans senza rivelare la loro identità, ma Antonella ha scelto di non nascondersi. Lei trova l’ipocrisia irritante e afferma di essere contenta quando riceve bonifici. Non ha paura di mostrare il suo corpo e non vede nulla di male nell’essere aperta a riguardo.