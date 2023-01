Apre account Onlyfans per le cure per il figlio malato, prof costretta a dimettersi

Un genitore ha riferito ai media locali che le immagini pubblicate su Onlyfans da Kirsty Buchan, l’insegnante di fisica scozzese di cui si è parlato in precedenza, non lasciavano nulla all’immaginazione. Buchan aveva detto di aver cercato di integrare il suo stipendio da insegnante con un’attività secondaria, ma era a conoscenza del rischio di essere licenziata. Quando la notizia è trapelata, ha rimosso sia il suo profilo su Onlyfans che quello su Twitter. In precedenza, su un sito per aspiranti attori, Buchan aveva dichiarato di essere disponibile per lavorare nel fine settimana e di notte, oltre ad aver acquisito esperienza in diversi settori, come il catering e la vendita al dettaglio. Inoltre, aveva svolto lavoro extra per una serie web a basso budget.