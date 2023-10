Arrestato il mostro che ha violentato la sua bambina appena nata e condiviso le immagini online

Il coinvolgimento della compagna

Un terribile crimine ha scosso la città di Madrid: un uomo di 25 anni è stato arrestato con l’accusa di aver abusato della sua figlia appena nata e di aver diffuso i video degli abusi su internet. Non solo lui, ma anche la compagna dell’uomo, madre della bambina, è finita in manette. Le accuse nei loro confronti sono gravissime: scambio di materiale pedopornografico attraverso le chat online.

L’indagine e l’arresto

L’indagine è partita grazie ad una segnalazione dell’Homeland Security Investigations (HSI) degli Stati Uniti. La coppia è stata rintracciata in un appartamento a Madrid, in condizioni degradate. L’uomo, già con precedenti penali per reati sessuali, non ha dato segni di pentimento.

Operazione Renascere: il video dell’intervento della polizia

L’arresto è avvenuto nell’ambito dell’Operazione Renascere, iniziata a seguito di un’attività di monitoraggio online condotta dall’unità di polizia specializzata in crimini informatici e grazie alla collaborazione con l’HSI. Le indagini hanno permesso di individuare l’uomo che condivideva materiale pedopornografico su internet.

Gli investigatori hanno poi scoperto che l’uomo stava abusando sessualmente della sua stessa figlia, diffondendo i video degli abusi tra altri pedofili e offrendo addirittura la piccola a terzi. Il filmato dell’intervento della polizia è stato diffuso per sensibilizzare l’opinione pubblica su questi atroci crimini.