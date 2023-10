Incidente di Mestre: Il Video che svela gli ultimi istanti drammatici

Il Terribile Incidente

L’incidente di Mestre, in cui un autobus è precipitato dal cavalcavia Vempa, causando la tragica morte di 21 passeggeri, è stato un evento straziante che ha scosso l’intero paese. Mentre le autorità cercano di comprendere le circostanze di questa tragedia, un video che cattura gli istanti cruciali dell’incidente è emerso in rete, svelando la drammaticità degli avvenimenti.

L’Incredibile Video di Sicurezza

Le immagini provengono da una telecamera di sicurezza posizionata sulla rampa Rizzardi e sono state registrate alle 19:30. Nel video, si può vedere chiaramente il bus, che sta uscendo da Venezia, mentre attraversa il cavalcavia Vempa di Mestre. Ciò che rende queste immagini così scioccanti è la rapida successione degli eventi. Il bus, guidato da Alberto Rizzotto, inizia improvvisamente a inclinarsi verso il lato destro. Quindi, con un impatto devastante, sfonda il guardrail e precipita giù dal cavalcavia.

Le Indagini in Corso

Attualmente, il bilancio delle vittime si attesta a 21, un numero terribile che ha scosso profondamente il paese. Nel frattempo, gli inquirenti stanno effettuando un’analisi delle scatole nere a bordo dell’autobus, sperando di ottenere indizi cruciali per comprendere le cause di questo tragico incidente. L’intera nazione rimane in attesa di ulteriori sviluppi sull’inchiesta, mentre cerca di elaborare il dolore e il cordoglio per le vite perdute in questa terribile tragedia.