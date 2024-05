Chi è la nuova modella Pantene, Havi Mond, che ha preso il posto della Ferragni?

Nuovi problemi in vista per la celebrità Chiara Ferragni , la quale ha dovuto riorganizzare la sua vita su più fronti dopo la controversia relativa al pandoro. Questo evento ha influito notevolmente sulla sua carriera, con molte aziende che hanno deciso di cessare le collaborazioni con l’influencer. L’ultima di queste è Pantene,, famoso brand di prodotti per capelli, che ha scelto di non rinnovare il contratto.





Un recente post pubblicato da Ferragni, iniziando la serie di foto negli Stati Uniti, recita: “Dove tutto è cominciato“. È un riferimento al suo blog “The Blond Salad”, nato proprio a Los Angeles, che l’ha portata alla fama mondiale, suggerendo che potrebbe essere il punto da cui desidera ripartire dopo il periodo difficile vissuto recentemente in Italia.

Pantene rappresenta solo l’ultimo pezzo di un lungo elenco di marchi che in passato si sono associati a Ferragni e ora hanno deciso di ritirare il loro supporto. Safilo è stato il primo a interrompere la collaborazione, senza nemmeno aspettare il completamento delle indagini legali. È stata sufficiente la multa inflitta dall’Antitrust per attivare la clausola di buona condotta nel contratto tra l’influencer e l’azienda di occhiali.

Non è ancora chiaro se ci sia stata un’interruzione contrattuale, ma è possibile che Pantene abbia preso questa decisione per motivi legati alla propria immagine pubblica. È probabile infatti che i clienti dei supermercati e profumerie abbiano diminuito l’acquisto dei prodotti del marchio svizzero a causa dell’irritazione verso l’influencer. Gli stand con la sua immagine possono aver contribuito ad una riduzione delle vendite. Il rischio che l’opinione negativa su Ferragni potesse influire sui marchi con i quali ha collaborato era evidente fin dall’inizio, come dimostra la continua perdita di follower sul suo profilo.

Pantene e l’introduzione di Havi Mond, simile a Chiara Ferragni

Havi Mond, 40 anni, ha una carriera consolidata nel mondo della moda, con esperienze in marchi di alto livello come Calvin Klein, Ralph Lauren, Chanel, Yves Saint Laurent e French Connection. La sua eleganza bionda e il suo stile ricercato l’hanno fatta apparire come la scelta perfetta per Pantene, che cercava una rappresentante dell’ideale di donna moderna e sicura di sé. La decisione di Pantene ha generato varie reazioni sui social: molti hanno riscontrato una somiglianza tra Havi Mond e Chiara Ferragni, con ironici commenti sul fatto che il marchio avrebbe scelto una “sosia” meno cara e “meno impegnativa”.